Se acabó mi primer Roland Garros en el cuadro principal!!!

Se acabĂł mi primer ROLAND-GARROS en el cuadro principal!!!

Millones de cosas se me pasaron por la cabeza al estar jugando en una cancha central contra el 6 del mundo, en Paris, televisado por ESPN, con banderas Bolivianas por todo el estadio, gritando BoBoBo LiLiLi ViaViaVia VIVA BOLIVIA 🇧🇴!!!

Que puedo decir? Solo gracias GRACIAS Y GRACIASS!!!

Por vivir este sueño junto conmigo, cada día que pasa y cada cosa que logro me doy cuenta que ya no es solo el sueño mío y de mi familia, ahora es el sueño de millones de Bolivianos y eso es único y especial, sentir el cariño de tanta gente, que se levantaron a las 4 de la mañana para seguir el partido es realmente una locura hermosa lo que estoy viviendo.

También me quede con un poco de bronca por como se dio el partido, mucha gente me preguntó porque no me retiré, por que arriesgué si voy a tener más RG, pero lo que estaba sintiendo en ese momento era tan pero tan lindo que no quería que se acabe con un dolor en el tobillo, ya no pasaba por ganar o perder, pasaba por dejar la vida al precio que sea porque sentía que era la mejor manera de poder agradecerles a cada uno de los que se levantaron a las 4AM, a cada uno de lo que gastaron dinero en entradas, en pasajes, al periodista de Late que fue el primero en ir y cubrir un torneo de Tenis de esa magnitud y a mi Familia y amigos que viajaron desde Bolivia a nada mas que verme, entonces era imposible no sentir esas ganas de dejar todo y terminar el partido como sea.

Nuevamente muchas gracias a todos por esta inolvidable semana y estoy seguro de que el próximo año volveremos mejor preparados.

Viva BOLIVIAAAA!! 🇧🇴💪🏾

Gracias a mis sponsors :

Imcruz – Tigo Bolivia – pH10 Agua Natural Alcalina – Conserso Ltda – Inbest Network – Malta Real – Mizuno Tennis





Fuente: Hugo Dellien