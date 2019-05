Shannen Doherty, la más odiada de «Beverly Hills 90210» que convirtió su dolor en enseñanza

En los años siguientes Doherty participó en algunas películas intrascendentes, y del show televisivo Dancing with the stars. Allí revivió el «I hate Brenda»: el voto del público la eliminó en la primera ronda. Además protagonizó otros dos realities: Is Always Right!, sobre su propio casamiento, y Breaking Up With Shannen, en el que ayudaba a novios y amigos no a encontrarse, sino a romper relaciones.