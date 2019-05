Víctor Barrientos: ‘Esperemos estar muy fuertes para evitar lo peor’

Fue el segundo entrenador del famoso París Saint Germain (PSG), entre 1980 y 1992, y si hay un director técnico boliviano bien empapado de lo que es el fútbol galo, ese es Víctor Barrientos, hoy radicado en París, quien habla del Francia vs. Bolivia que viene.

— ¿Qué selección francesa veremos el domingo?

— Le cuento que Francia se entrena no solo para jugar con Bolivia, sino para los dos partidos que tiene fuera de casa ante Turquía y Andorra por la Copa de Europa. Nosotros seremos el preámbulo de esos cotejos.

— ¿Entonces jugará con su mejor formación?

— Llamó a 23 jugadores, gran parte son la base del campeón del mundo. Algunas de sus figuras juegan en los equipos ingleses finalistas de las copas de Europa, unos el miércoles y otros el sábado. En todo caso, Francia igual tiene jugadores de alto nivel y pienso que tendrá poquitos cambios con relación al equipo campeón del mundo. Esperemos que sea un partido conveniente para nosotros. Veremos qué pensamiento tiene (el seleccionador boliviano) Eduardo (Villegas).

— ¿Francia ya se entrena?

— Entiendo que sí. El entrenador (Didier) Deschamps trabaja en el centro de entrenamiento Clair Fontaine, a 35 kilómetros de París.

— Desde su punto de vista, ¿qué equipo jugará el domingo?

— No cambió mucho con relación al que ganó el Mundial de Rusia. Ganó algunos partidos meses atrás, en los que anotó ocho goles y sin cambiar mucho la alineación. Es decir, creo que enfrentaremos al gran campeón del mundo, con su misma base, estructura y sistema de juego, y con sus principales figuras como Mbappé, Griezmann, Pogbá, Kanté, Sissoko y Matuidi.

— ¿Cuáles son sus principales características?

— Es una selección magnífica en el juego de posesión, con altísima velocidad para llegar al arco contrario, sólida en sus automatismos, con jugadores intensos, inteligentes, talentosos. Sus laterales volantes son de temer cuando tienen posesión de balón. Si funciona su triángulo como en el Mundial, la verdad no sé qué decirle a Eduardo, creo tiene que venir a prepararse lo mejor para evitar un desastre.

Todos sabemos las grandes diferencias que hay de unos a otros y que para agarrarlo a un cerebral Pogbá o Kanté se debe estar bien preparado, con velocidad y potencia. A Mbappé no le podemos dar espacios porque nos hace estragos con la eficacia que tiene. Debemos frenar a sus laterales y neutralizar a su poderoso mediocampo.

— ¿Usted se animaría a dar un probable once francés?

— No, no tendría esa decisión porque Deschamps debe tener su propio pensamiento. En todo caso de lo que escuché y vi en sus anteriores partidos después de la Copa del Mundo, creo que no hará cambios enormes ni sustanciales, por eso sí me animaría a creer que jugará contra Bolivia casi el mismo equipo campeón y eso es tener al frente a un plantel altamente competitivo, de primer mundo. Eduardo seguro pensará en cómo frenarlos y si ellos vienen como parece, esperamos estar fuertes para evitar lo peor. Pienso que Bolivia viene a competir, a tener roce y dar pelea con nuestras armas.

— Cuando dice evitar lo peor o el desastre ¿a qué se refiere?

— Mire, usted y yo y todo el fútbol boliviano sabemos de nuestra crisis, de los problemas de estructuras que tenemos en el orden formativo y competitivo de nuestro fútbol, eso se refleja en nuestros equipos y en la selección. No es culpa de Eduardo ni de los actuales jugadores, ni los técnicos, sino de nuestras políticas en general. Aquí en Europa las selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-20 ya compiten todo el año y nosotros en Sudamérica tenemos torneos de un mes y algo cada ciertos años.

— Profesor, ¿qué sabe de la selección boliviana del presente?

— Primero, quiero dar mi mayor respaldo a todo el trabajo de Eduardo, él sabe que a los entrenadores nos espera un trabajo arduo, siempre fue así, porque tenemos un fútbol limitado debido a que nuestras estructuras siguen igual, no tenemos promoción, formación, nuestros clubes sobreviven los momentos y él y en sí todos los entrenadores batallamos con eso a diario cuando estamos allá en los equipos.

— ¿Con qué objetivo se debe encarar la Copa América?

— Tenemos que ir a competir, pero con las aspiraciones con base en nuestra realidad, ya sea con su potencia y debilidades. No querríamos decir que vamos a pensar en llegar a la final cuando en los últimos 30 años apenas pasamos una primera fase y a Eduardo no podemos preguntarle si iremos a ser campeones sabiendo nuestra situación. Creo que debemos ser honestos. Sí iremos a competir, a batallar, a dar todo, pero no a ser ilusos.

— Usted trabajó muchos años en Francia, ¿el domingo su corazón con qué selección estará?

— No puedo hablar de resultados, eso es aventurero en el fútbol. Yo le tengo un enorme cariño a Francia y siempre lo tendré, como muchos otros bolivianos, pero la verdad yo quisiera que solo este domingo, solo en este encuentro, Francia no haga un buen partido y que nuestra selección sí lo haga porque le servirá de gran experiencia, esto por las diferencias enormes de las que hablé antes. Ellos tienen un equipo muy poderoso. Hay mucho por analizar, estaré en Bolivia el 10 de junio para volver a analizar nuestra realidad.

