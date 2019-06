Acaba plazo para postulaciones de becas a posgrado On Line que ofrece la Gobernación

Son 30 las becas de posgrado que ha sido puestas a disposición de la ciudadanía para el fortalecimiento en la formación de jóvenes profesionales

Hoy es el último día para postular a las 30 becas de posgrado en administración de empresas, marketing, tecnología, energía, etc., que ofrece la Gobernación y Formato Educativo. “Esta alianza logrará que elijamos al mejor candidato y que este pueda tener las condiciones para retornar con éxito de esta maestría y así ayudar a transformar a nuestro departamento”, puntualizó Paola Parada, secretaria de Desarrollo Humano, a tiempo de resaltar que esta beca tiene un costo $us 42 mil y que fue otorgada a la Gobernación cruceña de forma gratuita por parte de la Universidad de Texas A&M.

Entre los requisitos mínimos que deben presentar los postulantes, son: tener nacionalidad boliviana, fotocopia de cédula de identidad, contar con título en provisión nacional, radicar en el departamento de Santa Cruz, y no ser mayor de 35 años, además del examen (GRE,TOEFL) administrados en Education USA del CBA.

El formato de carta postulación, formulario y currículo vitae deben descargarse de la página web de la Gobernación de Santa Cruz: www.santacruz.gob.bo

Toda esta documentación debe ser presentada en la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en el Centro de Educación Ambiental CEA (Av. Francisco Mora y Radial 10), a partir del miércoles 27 de junio en horarios de oficina de 08:00 a 16:00, hasta el miércoles 31 de julio del 2019.

La iniciativa surge para fortalecer la formación de los jóvenes profesionales que viven en Santa Cruz; la acción tiene el apoyo de la Gobernación cruceña, la Universidad de Texas A&M, asesoría de Education USA y el Centro Boliviano Americano (CBA).

Fuente: eldeber.com.bo