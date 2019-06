Acusan a Pfizer de ocultar un medicamento eficaz contra el Alzheimer porque desarrollarlo era caro

Pfizer decidió, además, no hacer públicos los datos sobre el potencial anti-Alzheimer de Enbrel. El portavoz de la compañía aseguró al Washington Postque el único criterio para tomar esta decisión fue “científico”, ya que la compañía no quería disparar las expectativas de los científicos y conducirlos a una investigación que no produciría resultados.

Son muchos en la comunidad científica quienes piensan que el laboratorio, fuese cual fuese su opinión sobre el potencial del descubrimiento, debería haber hecho públicos los datos sobre Enbrel.

¿Por qué no lo hicieron? En el reportaje del diario estadounidense se relaciona la decisión con el ciclo de vida de la patente del medicamento. En el momento de terminar las deliberaciones sobre Enbrel, la empresa estaba abandonando sus investigaciones en el terreno del Alzheimer y en proceso de cerrar su división de neurología, compuesta por más de 300 científicos.

Además, la patente de Enbrel estaba acabando. Los beneficios por el producto se reducían poco a poco, a medida que otros tratamientos genéricos crecían en el mercado, y eso hacía también que los incentivos para seguir investigando los usos de Enbrel u otros medicamentos de su clase fueran prácticamente inexistentes.

Alrededor de 46 millones de personas sufren Alzheimer en el mundo. Se diagnostica un caso nuevo cada 3 segundos: 10 millones de casos nuevos al año. En España, lo padecen más de un millón de personas.

Sólo en 2018, Pfizer ganó 2.100 millones con Enbrel. Los beneficios de la compañía ascendieron a 11.153 millones de dólares en 2018.

Fuente. www.huffingtonpost.es