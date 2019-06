Adolescente que mató a su padrastro recibe detención domiciliaria

Santa Cruz.- La fiscal asignada al caso, Rosangela Fernández, informó que en una audiencia cautelar realizada ayer se determinó detención domiciliaria a la menor de 14 años tras descartarse un intento de violación. Familiares del fallecido están inconforme.

La menor de 14 años que fue aprehendida por el homicidio de su padrastro, recibió detención domiciliaria en un audiencia cautelar realizada ayer en Santa Cruz, tras descartarse el intento de violación.

Aunque en primera instancia se manejaba la hipótesis de que la menor se defendía de una supuesta violación, sin embargo, este hecho se descartó debido a que el padrastro la encerró como castigo por el robo de un celular a una vecina.

Según la fiscal asignada al caso, Rosangela Fernández, informó que la violación fue descartada y se estableció que la menor adolescente no tenía ningún signo de violencia corporal.

La menor fue puesta ante un juez ayer para determinar su situación, ya que pese a tener 14 años ya es una adolescente con responsabilidad penal.

“Lo que la juez ha podido evidenciar y ha corroborado todos los indicios que el Ministerio Público ha presentado por el mencionado delito que es de homicidio y no por violencia”, aseveró la fiscal.

La juez determinó su situación tomando en cuenta su edad y las actividades que realiza “el Ministerio Público ha reconocido que la adolescente es una estudiante que tiene una familia y en ese sentido la señora juez ha ordenado la detención domiciliaria de la menor”, enfatizó Fernández.

La madre de la menor relató cómo era su relación con su pareja “cuando él llegaba borracho conmigo discutía y los mismos vecinos nos veían peleando y yo le decía no peleemos la gente mira pero a veces el no entendía”, explicó.

Como es de conocimiento la Defensoría de la Niñez intervino en defensa de la menor para que se les respete los derechos. Además la Casa de la Mujer estuvo presta para velar a seguridad de la niña y que no se la podía ser criminalizada.

Por otro lado una familiar del fallecido no se quedó conforme con el fallo de la juez, y que no creen que la niña se haya actuado en defensa propia y que la menor había robado un celular y que por ello ella había recibió una llamada de atención. Además dudan que lo haya matado parado sino que lo mató en durmiendo.

El día de ayer los restos Gerardo Orellay de 30 años fueron traslado hasta la comunidad Urubichá donde fue enterrado.

