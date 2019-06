Atigrados se dan plazo hasta el viernes para los refuerzos

Los jugadores atigrados en la práctica de ayer. Foto:Prensa The Strongest

Diego Gonzáles / La Paz

La dirigencia de The Strongest se da plazo hasta el viernes para solucionar los problemas contractuales que tiene la institución, así también como para analizar el tema de refuerzos para el primer plantel de cara al siguiente torneo.

“Hasta el viernes tenemos que solucionar todo, debemos reunirnos y también tocar el tema de refuerzos y salidas del club”, explicó ayer el presidente interino del Tigre, René Villegas.

El dirigente también se refirió a la carta enviada el pasado lunes por Efraín Gutiérrez, expresidente del club, quien solicitó una reunión urgente con el directorio para conocer la situación actual de The Strongest.

“La carta firmada por el expresidente pasará al directorio para responder”, dijo Villegas. Esto también luego de las declaraciones de Gutiérrez que exigían una respuesta hasta la tarde de ayer.

“Nosotros pedimos antes de las elecciones una reunión con expresidentes para conocer la situación de crisis que vive The Strongest, no tuvimos respuesta nunca. Se realizaron los comicios que sabíamos que iban a ser un fracaso y ahora reiteramos el pedido”, recordó el ex titular atigrado Gutiérrez.

Henry Vaca se queda

El delantero atigrado Henry Vaca aseguró ayer que seguirá en The Strongest, pese a sus declaraciones luego de quedar fuera de la lista de la Selección boliviana para la Copa América.

“Estoy agradecido con toda la hinchada que me apoya y daré todo por el Tigre hasta que pueda”, dijo Vaca, luego del entrenamiento en Achumani.

Fuente: https://www.paginasiete.bo