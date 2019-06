Bolivianas logran medallas de plata y bronce en Panamericano de Kumité y Kata

Bolivianas logran medallas de plata y bronce en Panamericano de Kumite y Kata

Las deportistas bolivianas Ángela Avilés y Mariela Zárate lograron subir al podio en dos modalidades del torneo Karate Kyokushin Kai Kan del All American New York 2019 Panamericano New York 2019, donde el equipo Bolivia dijo presente con 4 atletas tanto en Kata como en Kumite.

Angela Avilés logró la medalla de plata en Kumite (categoría 16-17 años Open) tras caer ante la húngara Greta Szalai.

Mariela Zárate sacó el tercer lugar en Kumite (categoría damas, mayores hasta 55 kilogramos) al competir contra Leila Poak (Hungría) y Sarah Watanabe (EEUU).

El Team Bolivia destacó la participación de Róger Cuadros en mayores, varones Open y de Milton Videz en Kata.









Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]