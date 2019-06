Boris Johnson: «un dios» en la cama que adora los coches de lujos y la bicicleta

«Es un dios del sexo», dice sobre Boris Johnson Sonia Purnell, autora de una biografía sobre un hombre al que se refiere como «la ambición rubia»

La periodista Sonia Purnell escribió Just Boris: The Irresistible Rise of a Political Celebrity, una biografía basada en entrevistas con familiares, amigos, enemigos y compañeros de trabajo en la que la autora se refiere a él como «la ambición rubia», un hombre capaz de albergar posturas aparentemente opuestas sobre los grandes temas y cambiarse de chaqueta si la ocasión lo precisa. Los rivales de Boris por suceder a Theresa May van abandonando una carrera, a la que Boris también se presentó cuando David Camerondimitió. No siguió hasta el final y dice que se arrepiente, por eso también parece probable que en esta ocasión acabe ocupando el número 10 de Downing Street.

El hombre que dimitió como Ministro de Asuntos Exteriores por considerar que su gobierno estaba siendo demasiado blando con Europa en relación al Brexit, también ha representado un papel doble en su vida personal. «Es un dios del sexo», asegura Purnell en su libro, donde da detalles sobre la atracción que ejerce en algunas mujeres esa mezcla de hombre culto, despistado y algo patán. Su primer matrimonio fue con la rica heredera Allegra Mostyn-Owen, a la que conoció cuando ambos estudiaban en la Universidad de Oxford y con quien estuvo casado seis años. En 1993 se casó Marina Wheeler, madre de sus cuatro hijos, pero ha tenido muchas amantes y nunca ha mostrado mucho empeño en ocultarlas.