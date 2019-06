Cáncer: fijan 7 requisitos para usar albergue sólo por 15 días

Verónica Zapana S. / La Paz

Pacientes con cáncer que lleguen a La Paz por tratamiento deben presentar siete requisitos para conseguir un espacio en el albergue gratuito destinado a este sector, según el reglamento interno de este espacio. Para cumplir con todas las solicitudes, los enfermos deben peregrinar entre el médico, trabajo social y la dirección del nosocomio.

Además, según los representantes, el reglamento establece que los enfermos sólo pueden quedarse dos semanas (15 días). La presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer, Rosario Calle, aseguró que este trámite es muy “burocrático” y “tedioso”. “Aunque parece sencillo, no lo es. Les piden informes, uno social y otro médico, además de una nota emitida por el director. A veces es difícil conseguir rápido estos documentos, pese a que dijeron que se agilizaría la entrega de estos papeles”, dijo.

Entre los siete requisitos están el acta de compromiso de estadía temporal, un informe de trabajo social, copia del historial médico, fotocopias de la cédula de identidad del paciente y familiar, croquis del domicilio y una carta de solicitud del director del hospital de referencia.

Calle indicó que tampoco se sabe qué pasará cuando lleguen pacientes del interior en feriados, fines de semana o por las tardes. “Ya la anterior semana -con el fin de semana largo por feriados- tuvimos este problema, ya que una hermana no pudo ingresar porque no contaba con esos documentos”, contó. Indicó que las autoridades indicaron que tratarán de facilitar el acceso a ese refugio.

De acuerdo con la representante, algo que llama la atención del reglamento es que indica que los pacientes sólo pueden quedarse dos semanas en el albergue. “Pedimos que se modifique este punto en el documento”.

Según el inciso C del artículo seis del reglamento interno del Albergue para Personas con Cáncer, “serán albergadas aquellas personas que requieran de consultas médicas, procedimientos y estudios según necesidad, bajo valoración del área de trabajo social, con un tiempo de acogimiento no mayor a dos semanas”.

Pero la responsable del programa de cáncer del Ministerio de Salud, Sdenka Mauri, dijo en la inauguración del albergue que el tiempo de acogimiento del paciente será de acuerdo a lo que indica el informe médico.

Este medio intentó comunicarse ayer con Mauri, pero no respondió la solicitud.

Teolinda Romen, oriunda de Oruro, llegó ayer a La Paz para recibir tratamiento del cáncer de matriz en el Hospital de Clínicas. La mujer -que padece este mal desde hace dos años- está con su hija de 12 años y no tiene un lugar donde quedarse. Ante esa situación, la Asociación de Pacientes con Cáncer ayuda a la paciente a conseguir un espacio en el albergue para este sector.

“Vengo desde Oruro. Hace dos años me han detectado cáncer en la matriz. Ahora estoy haciendo tratamiento de quimioterapia”, dijo Romen y aseguró que por eso requiere quedarse en La Paz al menos tres días.

“Llegué anoche y dormí en el suelo (del hospital) por una ficha médica. Hoy (ayer) ya me revisaron, mañana será el tratamiento y debo quedarme un día más para que el doctor me diga cómo estoy. Por eso pido un espacio en el albergue, no tengo plata para pagar el alojamiento”, puntualizó.

La vicepresidenta de la organización, Ruth Vargas, aseguró que la asociación ayudará a Romen a agilizar su trámite para acceder al albergue.

El 12 de junio, el albergue fue entregado por el Ministerio de Salud y su par de Gobierno. Este espacio cuenta con ocho habitaciones con 21 camas, una cocina, dos baños, una lavandería y un patio.

El centro no funcionó durante 10 días. El jueves recibió a su primera beneficiaria, Salomé. Se quedó por una noche. “Sólo ingresé por ese día. Luego salí porque debía buscar un catéter y como era feriado viaje a Apolo, mi pueblo. Retorné hoy para ingresar nuevamente por mi tratamiento”, dijo.

Según Calle, hasta la fecha el albergue recibió a tres beneficiarios y que hay otras dos que llegarán de Cochabamba para ingresar a este espacio. “Francisca Rojas, Ángela Nina y Candelaria Nova están en el albergue. Hoy (ayer) ingresará Salomé y esperemos que también lo haga Teolinda. Además se espera que en estos días lleguen Ángela Nina y Katherine Ureña, de Cochabamba”, concluyó.

Los siete requisitos

1) Acta de compromiso de estadía temporal.

Acta de compromiso de estadía temporal. 2) Referencia social que contenga los datos generales del paciente y de la familia, si corresponde. Debe ser emitido por trabajo social del hospital de referencia de La Paz. Se debe especificar que es una persona de bajos recursos económicos.

Referencia social que contenga los datos generales del paciente y de la familia, si corresponde. Debe ser emitido por trabajo social del hospital de referencia de La Paz. Se debe especificar que es una persona de bajos recursos económicos. 3) Copia del informe médico del hospital de referencia que especifique tiempo de tratamiento para calcular estadía.

Copia del informe médico del hospital de referencia que especifique tiempo de tratamiento para calcular estadía. 4) Fotocopia de la cédula de identidad del paciente.

Fotocopia de la cédula de identidad del paciente. 5) Fotocopia de la cédula de identidad del familiar acompañante.

Fotocopia de la cédula de identidad del familiar acompañante. 6) Croquis de domicilio.

Croquis de domicilio. 7) Solicitud del director.

Fuente: https://www.paginasiete.bo