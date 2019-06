César Navarro sobre control a cooperativas: “Un proceso así va a tomar 5 o 6 años”

César Navarro reconoce que, al ser un militante consecuente con el proceso de cambio, está en campaña permanente. Y, no se avergüenza de decir que hace campaña con la gestión porque, según dice, es la carta de presentación del MAS. Navarro es potosino, por lo que no oculta su dolor respecto al resentimiento que existe en la capital de ese departamento con el MAS, por dos conflictos pasados. De hecho, siendo potosino, él no es el ministro encargado de la campaña del MAS en esa región.

En esta entrevista con Página Siete, hace un repaso por el sector minero. Dice que hay avances importantes, pero reconoce que el control del sector cooperativo (aliado del Gobierno) tomará años. Dice que estas entidades tributan, pero al no tener balances y flujos financieros no hay forma de cobrarles el impuesto a las utilidades.

Existe la percepción de un rezago en el crecimiento del sector minero. ¿Cuál es su evaluación al respecto?

En nuestra gestión se han consolidado proyectos muy importantes que vienen de finales del siglo pasado como San Cristóbal. Además, le hemos dado estabilidad y certeza a la actividad productiva con un contrato de asociación a Porco y la mina Bolívar y de estas dos empresas se paga el 55% de las utilidades. Ha habido una modificación de la relación contractual con Panamerican Silver, que tiene un contrato de riesgo compartido con Comibol y cancela cerca del 37% de las utilidades. Y en el caso estatal diríamos que desde 2006 hemos invertido cerca de 12.000 millones de bolivianos en la actividad minera estatal. Hay un crecimiento muy importante en cuanto a volúmenes y valor de la actividad minera. En el caso de Huanuni y Colquiri hay una ampliación de la capacidad de producción. En Huanuni tiene que ver con la construcción de un moderno ingenio para tratar 3.000 toneladas y en el caso de Colquiri para empezar a construir un nuevo ingenio de 2.000 toneladas. En el caso de Vinto se hizo una inversión importante de cerca de 40 millones de dólares, sólo en la construcción de un moderno horno de fundición y refinación (horno Ausmelt).

Huanuni tiene problemas por su enorme cantidad de trabajadores y pocas utilidades. ¿Cuál es la situación de la empresa?

Lo que nunca se valora positivamente es la decisión que se tomó para resolver un conflicto que tuvo muertos. Cuando se revierte a manos estatales (antes era de la compañía Allied Deals), el Estado convivía con las cooperativas mineras. A finales de noviembre (de 2006) hay una disputa de vetas, hay un enfrentamiento con 14 muertos y ahí el Estado toma la decisión de incorporar como trabajadores normales a los cooperativistas. Evidentemente se ha multiplicado por cuatro la lista de trabajadores, pero también se ha anulado el conflicto.

Pero ahora hay problemas económicos.

Se han incrementado los costos de operación, eso es un hecho real, porque de 800 trabajadores, se ha pasado a 4.500, pero esto ha implicado nuevos desafíos. Hoy tenemos ya casi la culminación de la profundización de la rampa. Por primera vez estamos construyendo un dique de colas para el tratamiento de aguas y bombeo del agua para la circulación, es decir, es un proyecto que tiene ya un trato más amigable con el medioambiente. Si bien no tuvimos las utilidades sustantivas, pero hemos tenido un equilibrio entre ingreso y egreso.

Para tener una idea de la situación, ¿se ha podido pagar el retroactivo a los trabajadores?

El año pasado hemos incrementado el salario, ahora, si uno ve, evidentemente no tenemos las proyecciones de las utilidades…

¿Eso quiere decir que este año no se pudo pagar?

Se va a hacer la evaluación, si hay o no hay las utilidades. Primero tendremos el informe. Los ingenios procesan ahora unas 1.300 toneladas por día, pero extraemos más de 2.000 toneladas al día, entonces Huanuni tiene estocadas más de un millón de toneladas, con un valor superior a los 30 millones de dólares. Entonces, una vez que empiece (a funcionar) el ingenio Lucianita se va a tratar este acumulado.

A propósito del ingenio Lucianita, ¿por qué está parado tanto tiempo (se inauguró en 2015)? ¿No es otro elefante blanco?

El ingenio ha sido concebido el 2010 aproximadamente con 50 millones de dólares, con recursos de la empresa Huanuni. El ingenio tenía tres problemas, los que hemos resuelto. El primer problema fue el dique de colas, que había sido concebido de forma provisional, pero que prácticamente no iba a soportar ni una lluvia, es por eso que se decidió el aplazamiento. El segundo elemento es que el dique no tiene una inclinación natural, por lo que se ha hecho un sistema de bombeo. Y el tercer elemento es el agua, pero ya tenemos el sistema del agua.

Usted decía que con la incorporación de los cooperativistas a Huanuni se ha desactivado el conflicto, sin embargo, todavía hay una gran masa de cooperativistas, además de los jukeadores.

Lo que existe en este momento son hijos de huanuneños y no huanuneños que están intentando ingresar por la fuerza a Huanuni. Lo que tuvimos en Huanuni es un sistema de jukeo, que se ha desarrollado desde hace varias décadas. Después de varios ensayos con la Policía y el Ejercito, hemos decidido un nuevo sistema de control que hasta ahora nos ha dado resultados interesantes. El ingenio Lucianita nos va permitir un control mucho más efectivo en la producción y obviamente en la comercialización.

¿El Gobierno tiene interés de ponerle límites y de cobrar impuestos a los cooperativistas tomando en cuenta que son socios políticos del MAS?

Nosotros hemos dado saltos cualitativos con las cooperativas. La creación de Senarecom (Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de minerales y metales) nos ha permitido en cierta medida controlar la exportación, controlando a los compradores, exportadores y de manera directa a las cooperativas mineras, que no están exentas de pago de impuestos, pero resulta que la mayoría no tiene sus estados financieros y flujo de caja. Esto impide que presenten sus balances financieros y, por lo tanto, Impuestos no pueda saber cuánto es la utilidad y, por ende, cuál es el porcentaje del impuesto de lo que se ha logrado. Las cooperativas auríferas decidieron discutir con nosotros el pago de un impuesto a las utilidades, un pago único, como una regalía minera del valor bruto de producción.

¿De cuánto va a ser este pago?

Este es el tema que se está discutiendo. Lo que proponen es pagar un impuesto pre, no pos y no en función de la utilidad, sino al valor bruto de producción.

El tema de las cooperativistas es complejo. Hay contrabando, ventas sin impuestos y además es una actividad muy contaminante. Da la apariencia de estar descontrolada. ¿Qué se hará al respecto?

En unos días sacaremos un reglamento de un sistema de control. Hemos firmado acuerdos con las gobernaciones para que tengan una participación en el control del mercado interno (regalías), y nosotros como Senarecom estaríamos controlando la exportación. Además, en el caso aurífero vamos a hacer una convocatoria pública para que todas las empresas que quieran comprar oro se registren legalmente ante la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) y eso implica que se hagan las retenciones legales. Una vez que culmine el plazo, que puede ser de seis meses, empresa que no esté autorizada para la compra de oro va a ser intervenida.

¿Cree que eso acabe con el contrabando?

Si no comenzamos a regular la compra, no vamos a poder controlar el contrabando. Un proceso de esta envergadura va a tomar su tiempo; yo creo que para tener un sistema de control de por lo menos de un 70 u 80% de la producción, la comercialización interna y la exportación, nos va a llevar por lo menos unos cinco o seis años, porque estamos hablando de un universo muy grande.

¿Y cuál es la política ambiental?

En Potosí, los ingenios consumían agua potable, pero ahora tienen un nuevo dique de colas y hemos impulsado el bombeo y la recirculación del agua. Otra cosa es que el ingenio bota la cola al dique, pero de ahí filtra agua altamente contaminada, necesitamos plantas de tratamiento. Ese es el segundo paso para llegar a botar un PH por lo menos aceptable para el uso. Va a tener un tiempo de implementación largo, no es de la noche a la mañana. En esto tiene que haber una responsabilidad compartida entre todos los actores, porque la sociedad demanda regalías cuando baja la producción.

A propósito, ¿por qué se ha permitido que la plata se vaya a Beni y se discrimine a La Paz?

No es discriminación. Existe una actitud discrecional y quizá hasta irresponsable de algunos compradores y exportadores de oro. (En Beni) dicen te voy a retener la regalía, pero no los otros descuentos, por lo tanto, le ponen Beni y punto. No es que nos han dejado de cancelar la regalías, sino que ha habido un desvío. Les dimos la semana pasada 72 horas para que presenten sus descargos, de los 11 notificados, cuatro han presentado, cinco han pedido ampliación y dos no han presentado, contra las cuales se está siguiendo la acción penal correspondiente. La actitud irresponsable de algunos comercializadores está perjudicando a dos hermanos departamentos, pero lo estamos superando con el control.

¿Cuál es la situación del proyecto del litio?

Ya no está en mis manos, pero con el litio y el Mutún se está desarrollando la cadena productiva en el país. En el caso del Mutún, habrá siete plantas y no vamos a sacar solo cargas, sino acero laminado, que es el insumo fundamental para la construcción.

¿En cuántos años se verán los resultados del mutún y el litio?

En el caso del litio, ya la producción de cloruro de potasio es a escala industrial y se tienen los mercados establecidos. En el caso del Mutún, a mediados de 2022 tendríamos que estar entrando a la actividad de prueba productiva. Tanto el litio como el Mutún se van a convertir en polos de desarrollo en la frontera chilena y en la frontera brasileña.

Una vez terminada la defensa, ¿ya hay notificación del arbitraje de Glencore?

Hemos estado presentes en París. Hubo solvencia de la defensa, nuestra postura es firme, hubo aspectos técnicos que han sido irrebatibles. Nos sentimos optimistas y tranquilos porque ha habido un trabajo técnico importante.

¿Usted ya está en campaña?

Yo no soy sólo un servidor público, soy un militante y un militante nunca puede estar ausente de la batalla y la batalla hoy es la campaña y la campaña se hace con gestión, con actividad política, partidaria. Yo estoy en campaña permanentemente porque este proyecto tiene que seguir adelante.

¿Usted cree que es saludable mantener gestiones tan largas? ¿No le parece que es poco democrático y que hay un desgaste?

Antes todos eran minorías electorales, Jaime Paz llegó a ser presidente sacando el tercer lugar. Nosotros cuando llegamos al gobierno, por primera vez, le devolvimos el valor político al voto, ahora elegimos presidente (directamente). Si la sociedad nos da la confianza, seguiremos adelante. En cambio, creo que la oposición está peor que el 80, ya no depende del valor del partido, depende de que si el día de mañana es o no autoridad. Tienen una estructura la institución, como militancia sus funcionarios, y como discurso la gestión.

Y el Gobierno también.

En el caso nuestro, asumimos como una organización política de izquierda, antiimperialista y tenemos una concepción ideológica. No somos un club de amigos.

¿No cree que la oposición va a las elecciones en absoluta desventaja? Usted mismo admite estar en campaña. No es lo mismo un servidor público en campaña que un ciudadano de a pie en campaña.

Para nosotros la gestión pública es un elemento importante. Por primera vez en la historia nuestro modelo económico es exitoso. Hoy tienes estabilidad. Esa es nuestra gran presentación pública. Nuestra campaña electoral la desarrollamos los fines de semana, en ampliados, en reuniones, explicando desde el punto de vista técnico, político este proceso.

¿Qué va a hacer en Potosí, ya que ha confesado que está a cargo de la campaña?

No estoy a cargo de Potosí, es otra compañera ministra. La palabra no es responsable, es coordinador de las actividades políticas.

¿Cómo se siente usted con ese rechazo en la ciudad de Potosí al MAS? ¿Está dolido?

Tenemos nuestros sentimientos encontrados, es verdad, pero también gran parte de la campaña de desprestigio contra nosotros se hace sobre la base de mentiras que generan golpes muy duros. En nuestra gestión se está invirtiendo sólo en los salares del lado potosino cerca de 1.000 millones de dólares, tienes la fábrica de cemento, que al año va a empezar a producir, con una inversión de más de 300 millones de dólares, se ha habilitado nuestro aeropuerto, debe ser el departamento con mayor desarrollo caminero. Yo no creo que existan caminos asfaltados más hermosos que los que existen de Potosí.

¿Qué pasa entonces? ¿Son malagradecidos los potosinos?

No digo mal agradecidos, las personas reaccionamos a veces por emociones y sentimientos. Creo que hay un dolor acumulado por el conflicto de los 19 y los 27 días. En ese tiempo del conflicto, lo más hermoso que nos gritaron adjetivos muy duros.

¿No hubo soberbia de parte del Presidente?

No ha habido soberbia. Hubo un trato muy complicado, fueron a quemar mi casa en 2010 cuando estaba mi compañera con mis tres hijos. Creo que el movimiento cívico se ha alimentado de mucha bronca. Es parte de nuestra propia frustración individual, haber nacido y formado en Potosí y hoy en día tener niveles muy duros de resentimiento nos genera unas llagas en el corazón que nos duelen.

HOJA DE VIDA

Origen Potosino, dirigente estudiantil y cívico. Político Concejal de la ciudad de Potosí. Diputado uninominal del MAS. Jefe de bancada del MAS en Diputados. Viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales. Representante Presidencial de la Agenda del Bicentenario.

Fuente: https://www.paginasiete.bo