César Salinas: «Hay que hacer una reestructuración de fondo»

MAURICIO CAMBARÁ – JULIO LOZADA

Pasó la Copa América para Bolivia y la experiencia para César Salinas en su primer ‘gran torneo’ al frente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), no fue buena. Se refirió al delicado momento del fútbol boliviano, a la declaración que levantó polvareda en el país (“juegan más por la billetera que por la camiseta”) y a lo que él cree se debe ejecutar de inmediato, en su afán de encontrar una salida al bajo nivel que muestra la Verde a escala internacional. Por cierto, adelantó que pedirá cambiar el sistema del fútbol profesional para 2020, que va por una reestructuración profunda en la selección y que espera lo antes posible hacer realidad lo de la Casa de la selección que hoy sigue en revisión. Sobre esto último fue contundente ante la queja de los jugadores: “Lo pusieron como argumento pero no sirve, no estoy de acuerdo; para el trabajo dimos todas las condiciones en hoteles y canchas”, sostuvo.

Se jugó mal en la Copa, hubo un nivel bajo y nos volvimos a casa sin un solo punto. ¿Por qué nos fue así en Brasil 2019?

Estamos en una evaluación profunda de cómo se ha encarado este proceso con el profesor (Eduardo) Villegas. Esperamos, además, que hasta el fin de semana el profesor nos pase su informe, su descargo, para analizarlo a nivel de dirigencia y eso nos va a permitir tomar la mejor decisión. Pero repito, se tiene que hacer una reestructuración de fondo tras lo sucedido.

¿Como cual?

Hay varias cosas que han empañado la situación de la selección, factores extradeportivos que no queremos que vuelvan a pasar. Necesitamos una reestructuración. Hablaré con el profesor sobre cómo ha sido la interna en Brasil y luego hacer una evaluación personal de cada jugador, porque eso nos va a permitir tomar decisiones correctas porque se vienen los partidos amistosos en fecha FIFA y hay que estar bien preparados.

¿Qué va a pasar con el cuerpo técnico, lo respalda tras la Copa o entra igual en evaluación?

Personalmente siempre he manejado que los procesos tienen que ser a larga distancia, no cortos, pero también hay que ser realistas, hay mucha gente molesta con los jugadores y el cuerpo técnico. Con esto no quiero decir que se ponga en duda la continuidad de Villegas pero sí hay que rectificar muchas cosas a nivel de cuerpo técnico y de jugadores. Hay que hacerlo.

¿Le molestaron las declaraciones de los jugadores que quieren dirigentes que sepan de fútbol?

No molestia…Antes del viaje a Francia se dio una reunión un poco tensa (por el tema del pago de los $us 20.000 por jugador en la Copa América) por un tema que no fue estrictamente deportivo y fue allí donde se abrió un poco la brecha entre la dirigencia y los jugadores, pero no con todos, con unos cinco que están metidos en otra cosa. Los demás, esperaban jugar con mucha entrega por su selección. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlas para no cometerlas en adelante. Si hay que cortar, tiene que ser de cero, y si hay que comenzar un proceso, hay que comenzarlo bien, delineándolo de forma correcta para que en el camino no tengamos problemas.

¿Puede haber otro proceso?

Tengo una posición que es personal que hay que tratarla con el comité ejecutivo y es que tiene que haber una renovación total. Hay jugadores jóvenes que ya tienen roce internacional, pero hay que trabajarlos más de forma mental, que es la parte donde falla el jugador boliviano que una vez que se trabaje en esa línea creo que vamos a tener mejores resultados.

Usted comentó que tras la reunión antes de Francia se abrió una brecha, ¿pidió el plantel un adelanto antes de Brasil? ¿Qué fue lo que realmente pasó?

Prefiero mirar para adelante y ya no tocar ese tema, porque es seguir aumentando algo que ya es pasado y ahora quiero ver de una forma positiva, para adelante, apuntar a las clasificatorias y trabajar de una manera más fina en la selección. Lo demás, quiero manejarlo de forma interna para no cometer estos mismos errores, para que en adelante la relación dirigencia, jugadores y cuerpo técnico sea de la mejor forma posible, poniendo las reglas de juego claras. Desde ese punto de vista no quiero comentar más eso, porque si les doy una respuesta, vamos a tener otra respuesta y no es en esa línea la que quiero trabajar.

La declaración sobre lo de la ‘billetera’ (“juegan más por la billetera que por la camiseta), ¿fue porque de verdad lo sentía o al calor de la derrota?

Ese día estábamos de reunión en reunión en Cochabamba y por ahí salieron algunos temas que no me gustaron y fue por eso que se da esa declaración. Pero no quiere decir que lo que manifesté sea un parámetro para juzgar la actitud de los jugadores, de la dirigencia o del cuerpo técnico, para nada, es una declaración estrictamente a nivel personal. Pero ya no quiero tocar ese tema porque de hoy en adelante necesitamos tener una mejor relación entre todos. Esta experiencia en la Copa América nos enseña que debemos esforzarnos más para que podamos llegar mejor preparados para las eliminatorias al Mundial.

Para Brasil 2019 no hubo una comisión de selecciones, pese a que en algún momento se habló de Nelson Mauriel y Carlos Pontons. ¿Se la debe reestructurar?

Lo vamos a hacer, es uno de los puntos a tratar en la próxima reunión del comité ejecutivo que será el próximo martes. Ahí (en la comisión) seguramente irá la gente más capaz, pero sí debo reiterar a la afición deportiva que vamos a trabajar de la mejor forma posible para que nunca más se den todo este tipo de temas extras.

Los jugadores se quejaron de que en Bolivia no tienen cancha, no hay infraestructura y que eso influyó en lo que se mostró…

El tema de la casa de la selección lo pusieron como argumento pero no sirve, porque nosotros estamos hace solo un año. En este momento y por un tema de trámite de legalidad, todavía no tenemos esa casa, pero estamos trabajando y pido un poco de paciencia; hacer la casa de la selección no es como comprar pan, es de a poco, con calma para no cometer errores, así es que no quiero que la gente ponga como argumento que no hay infraestructura. Estamos hace un año y en estos ‘N’ años que han pasado ninguna dirigencia hizo hincapié en la casa de la selección. Nosotros, en cambio, hemos implementado el proyecto, y una vez acabado el papeleo, y como lo dije antes públicamente, pediremos el respaldo del presidente (Evo) Morales para que nos ayude con el tema económico.

¿Hay alguna fecha tentativa?

Si todo sale bien, estimo que en un par de meses esto va a marchar, pero acá nosotros estamos trabajando por el fútbol, no por otra cosa. El tema de decir que no hubo infraestructura y condiciones, es mentira, porque mientras estuvieron en Santa Cruz estuvieron en el mejor hotel con todas las comodidades y trabajaron en una buena cancha como la que tiene Royal Pari que muy gentilmente no las prestaron, gracias a Mario Franklin Chávez. Y en San Pablo llegaron a un buen hotel y luego al Centro de Alto Rendimimiento de las menores del club Sao Paulo. Entonces no hay argumentos para mí. Si hubiera otra cosa, la acepto, pero condiciones le dimos. Y si ustedes le trasladan la pregunta al profesor Villegas él mismo lo va a ratificar. Con la experiencia que tengo de haber sido presidente de un club, cuido bien esas cosas.

Presidente, hubieron varios errores organizativos que derivaron en lo que pasó, ¿qué urge corregir para que no se repita esta mala experiencia?

Esta es una pregunta con muchas respuestas. No hemos trabajado mucho en divisiones menores; nuestro fútbol, ese mismo como lo han manifestado los futbolistas y el cuerpo técnico, para nosotros es bueno, pero cuando participamos en torneos internacionales, no es el mejor. O sea, aquí hay que cambiar muchas cosas. Una, que el campeonato del próximo año tiene que ser distinto a este. De momento y si no lo hemos cambiado hasta ahora, es porque tenemos un contrato con la televisión, heredado, que nos lo impide. Lo que necesito es hablar con la gente de la TV para ver el grado de flexibilidad con ellos y cambiar la modalidad de campeonato el próximo año. Para este segundo torneo, no podemos hacer nada.

¿Y con los jugadores?

Trabajar más con ellos, sobre todo con los que se va a convocar para darles mayor competencia al margen de los amistosos por fecha FIFA. Como detalle, los clubes profesionales han sido reacios en ceder a sus futbolistas y nos encontramos como FBF amarrados, sin poder hacer nada. Yo quisiera que eso se analice, los diversos factores que hacen para que nuestro nivel no pueda ser el óptimo. De todas maneras desde la FBF estamos empeñados en el trabajo en las divisiones menores pero esa cosecha se va a dar a mediano plazo, no a corto. Hay que esperar que el cuerpo técnico haga su trabajo, los jugadores nuevos que vengan le pongan mucha actitud, nacionalismo a la polera porque creo que esos factores nos pueden ayudar a producir mejores cosas dentro del campo. Mientras tanto, vamos a andar a medias y eso es lo que no quiero.

¿Asume el compromiso?

Mi compromiso es trabajar con prioridad por la selección absoluta, por la superación de nuestro nivel profesional. Pero tienen que darse varios factores, tiene que haber el desprendimiento de la dirigencia, se tienen que elaborar campeonatos más productivos y más atractivos, esa es la parte que nos está faltando. Si todo eso dependiera de la FBF, lo propongo, lo impongo o lo implemento con el compromiso de subir el nivel de nuestro fútbol, pero hay varios factores que impiden trabajar para que nuestros campeonatos sean más atractivos, con mayor exigencia, o en sí, más profesional.

¿Por qué el fútbol aprobó lo de los seis extrajeros, con usted en Cochabamba, sabiendo que debía ir a un congreso la enmienda al artículo 125 para que sea legal?

En cuanto vuelva el nuevo reglamento que está en Conmebol, en revisión, se tratará el tema de los extranjeros. Mientras tanto los clubes pueden contratar seis extranjeros, pero solo pueden jugar cuatro (en cancha). Lo mismo con lo de los naturalizados que deben cumplir el requisito que dice la Constitución. Todo esto se verá luego de la revisión de Conmebol. Solo se va a cumplir el periodo de transferencia, se abrirá el libro de pases que está aprobado por FIFA y en ese sentido estamos aclarando con los presidentes porque ha originado mucha confusión.

¿Cuáles fueron los argumentos que se expusieron?

Son dos y lo entiendo como expresidente de un club. En el tema económico los jugadores nacionales son pocos, escasos y caros. Lo que quieren los presidentes es bajar sus planillas. En el tema deportivo ustedes saben que cuando un jugador pierde su puesto, tiene que esforzarse más para recuperarlo y si se aprueba, desde enero lo de los seis extranjeros, los nacionales van a tener que luchar con los extranjeros por su propio puesto. Si compiten, es para mejorar nuestro fútbol, no es como mucha gente habló de que es para postergarlos; esto, sencillamente, es porque tenemos que hacer algo para que nuestro fútbol crezca, porque hasta ahora no ha crecido. Se han tomado medidas y no ha dado resultado y con todo respeto, nuestros futbolistas no se han reforzado en comparación a otros furbolistas profesionales. Muchos no llevan una vida ordenada y solo se centran en cobrar, cobrar y cobrar. Pero cuando vean que la competencia es realmente dura, vamos a mejorar nuestro nivel.

