Cómo es el curioso método con el que se elegirá al primer ministro británico y quiénes son los favoritos

«Constitucionalmente, no votamos por un primer ministro, sino por un partido, en base a lo que dice que hará si es electo. No hay nada que impida que un partido destituya a su líder en cualquier momento, ya sea en el gobierno o en la oposición. Si el premier pierde una votación en la Cámara de los Comunes, es costumbre dimitir y celebrar elecciones. May no lo hizo, aunque perdió varias votaciones clave. Ella claramente pensó que era su deber seguir adelante y conseguir que su acuerdo del Brexit fuera aceptado, aunque era obvio para todos los demás que esto no iba a suceder», dijo a Infobae Stephen Ingle, profesor de política británica en la Universidad de Stirling.