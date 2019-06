Con gobiernos del gonismo y el banzerismo, hoy reciclados en candidaturas de derecha, los bolivianos no decidíamos nada. Nos repetían: «El Estado no sabe administrar y como no sabe administrar hay que privatizar». Pero con nuestro pueblo decidimos nacionalizar e industrializar.





Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma



