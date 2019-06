Conductor de la volqueta que protagonizó el choque en Achumani tiene 22 años y no portaba licencia

El conductor de la volqueta que protagonizó el choque múltiple en Achumani tiene 22 años, está herido y no portaba su licencia de conducir. Las autoridades esperan que mejore su estado de salud para interrogarlo, pero Tránsito presume que su edad no corresponde a la categoría necesaria para conducir ese tipo de vehículos de alto tonelaje.

La tarde de jueves, el joven perdió el control de la volqueta cargada con arena mojada que conducía y comenzó a descender a gran velocidad en la avenida principal de Achumani, desde la altura de la Calle 40, por causas que aún se investigan.

Al final, llegó hasta la intersección de la Calle 34, donde paró su accidentado recorrido. El hecho de tránsito se saldó con una decena de vehículos destrozados, un fallecido y 11 heridos, tres de ellos en estado grave.

Las pesquisas van a ser complejas debido a que los motorizados quedaron bastante dañados, lamentó el director de la Unidad de Tránsito, coronel Jaime Zurita.

“Hay daños serios en los vehículos y esto va a complicar un poco más el poder hacer las pericias. Hay que determinar si fue imprudencia del conductor o si fue una falla mecánica o una impericia”, indicó el jefe policial en una entrevista con Unitel.

No obstante, “nos llama la atención que el conductor tiene 22 años. Por las características del vehículo, por el peso y el tamaño, él debería tener una categoría C. Nosotros tenemos el dato de qué licencia tiene porque no porta su licencia, pero en el transcurso del día seguramente vamos a establecerlo”, añadió.

Los conductores de la categoría Profesional C pueden conducir vehículos de transporte público, como micros, colectivos, buses y otros, con capacidad superior a 25 pasajeros, en los ámbitos provincial, departamental y nacional.

También están habilitados para operar motorizados de trasporte de carga, como camiones medianos, camiones de alto tonelaje, camiones con y sin acople, volquetas y cisternas, con capacidad superior a seis toneladas. Vehículos de transporte público y de carga que presten servicios en el ámbito internacional.

Para llegar a ella se deben cumplir certificaciones en las categorías Profesional A y Profesional B. “Aparentemente, por la edad, no tendría que estar manejando ese tipo de vehículos”, inquirió Zurita. (07/06/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz