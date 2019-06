Costas ve que el narcotráfico se insertó en el Gobierno; para el MAS está desinformado

El gobernador afirmó que Óscar Ortiz tiene una intención de más del 10% de votos para las elecciones de octubre, aunque no asegura que logre el 60% que él tuvo en el departamento. Para oficialistas “no tiene moral para hablar” y está ‘desesperado’ por las encuestas

Rafael Veliz

“Mientras los productores ruegan por exportar, cada día vemos un cargamento de ‘pichicata’ en el exterior”, dijo Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, ayer en entrevista en Usted Elige de EL DEBER Radio. La afirmación fue en realidad el corolario de una serie de críticas hacia el Gobierno nacional que vertió a lo largo del programa, mientras que evitó referirse a su futuro político en las subnacionales, porque dijo que está concentrado en apoyar a Óscar Ortiz en su campaña.

Costa fue puntual. Llegó antes de las 8:00 a la cabina de la radio. De su vestimenta sobresalió la chamarra roja con el logo de Bolivia Dice No, de la que después dijo que es un ejemplo de que está enchufado en las elecciones generales, y solo en el final agregaría que “estará donde el pueblo y su partido orgánicamente decidan”.

En lo central de la entrevista, el líder de Demócratas planteó una paradoja entre los reclamos del sector soyero, que piden la liberación de las exportaciones, y los casos de ‘capos’ del narcotráfico vinculados con jefes de la Policía o de exfuncionarios públicos investigados por cargamentos incautados. “Hay algo que no se puede negar. Hace años el vicepresidente me metió un juicio (2010) por advertir que íbamos camino a convertirnos en Ciudad Juárez. Me llamó ignorante. Ahora, ¿quién puede negar que la mafia y el narcotráfico se insertó en las altas esferas del Gobierno?”, cuestionó.

En la entrevista

Comenzó respondiendo al vicepresidente Álvaro García Linera, quien dijo antes que la Gobernación paga ítems de salud, porque “para eso les damos la plata”. Costas retrucó que “la corrupción empieza cuando los políticos creen que la plata es suya”.

Luego valoró la candidatura de Ortiz, por la alianza Bolivia Dice No, de la que dijo que es “la única que sigue subiendo porque la del MAS “se estancó”, mientras que la de CC “bajó 10 puntos” en relación a los 37 con los que arrancó. “Tenemos encuestas propias que sorprenderían mucho. (…) pero me baso en lo que publican los medios, nuestro candidato empezó con el 4%, ahora tiene 10% y seguirá subiendo”, afirmó.

Consultado sobre si Ortiz obtendría un caudal de votos similar al 60% que él obtuvo en las subnacionales en 2015, indicó que “los votos no son transferibles”.

Ortiz destacó el apoyo

Al respecto, Óscar Ortiz, candidato de Bolivia Dice No, expresó que “es difícil asegurar que se puede alcanzar un porcentaje tan alto” como el de Costas, pero que sí está seguro que con su apoyo van a ganar en Santa Cruz.

Observó que “casi todos los casos de narcotrafico se descubren en operativos en países vecinos”, como la avioneta que se interceptó recientemente en Paraguay. “Peor aún, hay un magistrado sindicado por la propia Policía de haber protegido a un narcotraficante”, dijo en alusión al magistrado Gonzalo Hurtado, del TCP, de quien se dijo que se reunió con Pedro Montenegro, aunque él lo negó.

Repercusiones

Al respecto, Hugo Siles, coordinador del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), dijo que Costas “no tiene moral ni memoria” para hablar de narcotráfico, y refirió que fue aliado de los gobiernos del MNR y ADN, en los que también se registraron hechos flagrantes. “La diferencia es que los hechos de narcotráfico de entonces, que él conoce, no terminaban con cárcel para los responsables. En el Gobierno del MAS los hechos de corrupción no quedan impunes”, aseguró.

El exministro de Autonomías, añadió que el gobernador cruceño, líder de los Demócratas, está en una “lógica de desprestigio” y lleva un libreto elaborado en el exterior. “Saben que tienen menos de 10% en las encuestas nacionales. Están desesperados y tratan de generalizar y meter escándalo. Están aplazados, la gente les reconoce con un menos del 10%”, apuntó Siles.

Para Édgar Montaño, presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Costas desconoce que la eficiencia de la lucha contra el narcotráfico soberana -no tutelada por Estados Unidos- está certificada por organismos internacionales como la Unodc. “Está desinformado”, manifestó.

El diputado oficialista recordó que en 2016 un funcionario de la Gobernación también se vio envuelto en el decomiso de droga en Viru Viru, y dijo que no fue el único caso. “Vemos apresuradas las declaraciones de Costas sobre el narcotráfico. Primero tiene que mirar adentro de la Gobernación para criticar”, indicó.

Fuente: eldeber.com.bo