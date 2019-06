De la Cruz cuestiona desafío a chicotazos entre Quispe y Ponchos Rojos

María Carballo / La Paz

El vocero del Concejo Nacional de Defensa Constitucional de Bolivia (Condecob), Roberto de la Cruz, criticó el desafío mutuo de pelear a chicotazos entre el diputado de oposición Rafael Quispe y el ejecutivo provincial de Omasuyos, Freddy Huanca Silvestre. Calificó el hecho de «espectáculo bochornoso».

«La provincia Omasuyos no es campo de circo de los payasos, ni de verdes, ni de azules, por lo que no se permitirá hacer ese mal espectáculo de medirse a chicotazos entre Rafael Quispe y Fredy Huanca. Los aymaras tenemos dignidad, pocos son los desorientados que hoy se pelean apoyando al gobierno y a la media luna, y como hijo nacido en Omasuyos, pido a Quispe y a Huanca, dejar de lado hacer este tipo de espectáculos bochornosos que no es de los aymaras. Además los chicotazos o látigos como se llama, son de los españoles y no es propio de los aymaras», sostuvo.

Ayer, Huanca y sus seguidores hostigaron, insultaron e intentaron que Quispe le respondiera en una pelea a chicotazos en plena Plaza Murillo. El legislador solo argumentó que en ese momento no tenía su chicote y mantuvo la calma pese a las agresiones verbales del dirigente.

Más tarde, Quispe anunció que aceptaba el desafío y que hoy estará en Achacachi para cumplir con el desafío.

Fuente: https://www.paginasiete.bo