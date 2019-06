De la mano del MAS, la COB apunta a constituir una “bancada” obrera

Laura Maldonado / La Paz

La Central Obrera Boliviana (COB) apunta a constituir una “bancada” de los trabajadores en el Legislativo. La organización está en proceso de conformación de una nómina de los “mejores cuadros” cobistas para que formen parte de la lista de candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La organización matriz tomó esa determinación en su ampliado nacional, efectuado el pasado 5 de junio. En esa cita, los cobistas aprobaron cinco “resoluciones expresas”. Una de ellas trata sobre el tema político.

“Constituir la bancada al mandato de la tesis política de la COB, aprobada en Tupiza (Potosí) y ratificada en el último Congreso Ordinario en Santa Cruz, para que sea el bloque de defensa y profundización de la revolución junto a jóvenes y mujeres trabajadoras del país”, se lee en el tercer punto de la Resolución expresa N°1 de la entidad a la que tuvo acceso Página Siete.

Al respecto, el secretario de Educación y Cultura de la COB, Gustavo Arce, explicó que con la constitución de esa bancada, buscan “la unidad de los trabajadores”, además de “representatividad” en esa instancia.

“En la Asamblea se constituyen diferentes grupos de acuerdo a la situación del mandato político que tienen, y nosotros también vamos a estar ahí presentes, para conllevar y afianzar el mandato que nosotros tenemos”, afirmó.

El dirigente indicó que la denominada “tesis de Tupiza” es un “documento político” que fue aprobado en esa localidad. “Ahí nos indica que debemos apoyar el proceso de cambio, el proceso revolucionario, y debemos ser partícipes de la estructura del Gobierno, en este caso del gobierno de Evo Morales”, sostuvo Arce.

“Inclusive hay un mandato de que debemos exigir los escaños correspondientes de acuerdo a la cantidad de representantes que tengamos a nivel nacional”, explicó el dirigente.

La COB, en su ampliado de esta semana, también ratificó su respaldo “irrenunciable” al binomio Evo-Álvaro para las elecciones del 20 de octubre.

“Ratificar el binomio Evo Morales y Álvaro García brindando el respaldo irrenunciable al proceso de cambio (…)”, se lee en las resoluciones del ampliado nacional.

El 28 de mayo, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, declaró que la esa organización trabaja para tener una “importante representatividad” en el Legislativo. “Se escogerán a los mejores cuadros para que representen a la clase obrera”, sostuvo Huarachi.

En una de las resoluciones de su ampliado nacional de esta semana, la COB considera que el Legislativo será un “espacio de lucha política los próximos cinco años”. Los cobistas estiman que “la derecha intentará frenar los avances y buscará llevar al fracaso nuestro proceso revolucionario de cambio”.

El dirigente Arce dio a conocer que, hasta ayer, la entidad laboral recibió tres postulaciones para el Legislativo.

“Plantearon al ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, al ejecutivo de la COD de Beni, Mario Quenevo y al ejecutivo nacional de maestros rurales, el profesor Freddy Mamani, de La Paz”, detalló el cobista.

El diputado oficialista Gonzalo Aguilar dijo que no ve “tan coherente” la conformación de una “bancada particular” de la COB. “Los sectores sociales van a conformar la alianza para el 20-25 del MAS. Ellos (los cobistas) estarán bajo una sigla política y es la única bancada que tenemos. Ahí estamos varios sectores como profesionales, fabriles, Codes, mineros y otros”, sostuvo el legislador.

En criterio del diputado opositor Wilson Santamaría, la presión política y la instrucción del Presidente “es más fuerte que cualquier organización”.

“Ya son tres elecciones que observamos una bancada de los mineros, de los transportistas, pero no es homogénea en el sentido de respetar la línea de la COB”, aseguró.

Punto de vista

roDOLFO ERÓSTEGUI Analista laboral

La COB confunde sus roles

Soy partidario siempre de separar el tema político y el tema sindical. Éste último es un tema muy serio, el tema político también es un tema muy serio. Entonces, en este caso, el movimiento sindical no está pudiendo separar ambos temas. Consideran al movimiento sindical como parte ya de una estructura política como parte del Movimiento Al Socialismo (MAS). Entonces, ahí es muy difícil de poder separar.

Al elegir a un candidato a diputado, procedente de una federación o de una confederación, la COB puede llegar a provocar profundas divisiones internas. Habrá mucha gente que no participa o que no comparte las ideas del MAS. En ese sentido, creo que no está bien que el movimiento sindical confunda sus roles.

Fuente: https://www.paginasiete.bo