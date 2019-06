Denuncian desfalco de funcionarios de Alcaldía de Warnes en pago de impuestos

Santa Cruz.- El abogado Alex Arias dio a conocer que se investiga un posible desfalco, robó y manipulación en el pago de impuestos por parte de contribuyentes en el municipio de Warnes y aparentemente en el de Porongo.

El denunciante hizo hace un tiempo atrás el pago de un monto por concepto del impuesto a la transferencia de un vehículo, sin embargo tras una inspección no se encuentran en los archivos del municipio de Warnes. El hecho se detecta por qué se pretende realizar la radicatoria de un vehículo (camión) de Warnes a Porongo, sin embargo no aparecía el pago de impuestos por lo que no pudo ser registrado en Porongo y fue nuevamente devuelto el caso a Warnes donde hasta la fecha no aparecen los documentos.

El abogado da a conocer que existen varios casos donde el contribuyente hace el pago del impuesto a la transferencia por un monto y luego en los documentos oficiales aparece el pago por un monto mucho menor. Existe un caso donde el contribuyente paga impuestos por Bs. 35.000 y la boleta que figura en el municipio de Warnes está por Bs. 15.

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]