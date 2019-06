Desde 2011, el Gobierno destinó casi Bs 500 millones para transmitir actos de Evo Morales

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz

Desde 2011, el Gobierno destinó 457 millones de bolivianos para transmisiones gubernamentales, según un estudio del economista Julio Linares. Esos recursos fueron destinados para difundir los actos en los que participaron el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

Expertos y líderes de oposición afirmaron que el Gobierno “usa de forma abusiva” los recursos del Estado, porque el MAS está en “campaña permanente”. Desde el partido oficialista replicaron que “es importante” destinar dinero para las transmisiones, puesto que “el pueblo” tiene derecho a informarse.

Según el trabajo que realizó Linares, a base de datos del Ministerio de Economía, desde 2011 hasta 2018, el Gobierno asignó casi 500 millones de bolivianos para transmisiones.

El análisis parte de 2011, porque en ese año se creó el Ministerio de Comunicación, entidad que asigna presupuesto para transmisiones, difusión de publicidad del Gobierno y para la administración de medios estatales, entre otros ítems (ver detalles en la infografía).

“El pueblo boliviano tiene que saber qué trabajo realiza el presidente Morales. Si no se lo hace por este medio, ¿por qué vía se puede dar a conocer todo lo que hizo Evo? Es difícil. La gente ¿cuándo valora?, ¿cuándo ve?”, expresó la diputada Alicia Canqui, del MAS.

Culto a la personalidad

Linares explicó que los actos de entrega de obras “son aprovechados” por el oficialismo para el “culto a la personalidad” de Morales, con el fin de mostrarlo como la “única alternativa” capaz de conducir el país. El experto subrayó que, con las transmisiones, el mensaje llega a diferentes puntos del territorio nacional.

En los últimos dos años se vio, en actos, que autoridades, dirigentes y hasta el líder de Los Kjarkas, Gonzalo Hermosa, expresaron frases como: “Evo es un regalo de Dios”, que “debe manejar Bolivia hasta que muera” y que “no sólo debe quedarse hasta el 2025, sino hasta el 2050” (más detalles en los cuadros adjuntos).

El caso más reciente data de abril, cuando el presidente del Concejo Municipal de Shinahota, Raúl Cruz, dijo que Morales debería gobernar no sólo hasta 2025, sino “hasta que Dios quiera”.

El miércoles, el vicepresidente, García Linera, entregó en Punata (Cochabamba) un colegio que lleva su nombre. En el acto, la autoridad también desveló un busto con su imagen, que ocupará un espacio en el patio del establecimiento educativo.

En criterio del constitucionalista Marco Loayza, el Gobierno hace “un uso abusivo de fondos públicos” para transmisiones, las cuales “no se encuadran en difusión de información, sino en simple propaganda”. El experto remarcó que el Ejecutivo gastó recursos hasta para difundir mensajes de ataque contra las organizaciones sociales críticas al MAS, como ocurrió con los médicos y los cocaleros de los Yungas de La Paz.

Transmisiones y año electoral

Según el Presupuesto General del Estado, los recursos para las transmisiones gubernamentales, destinadas a difundir los actos a los que asiste Morales, pasaron de 18 millones de bolivianos, presupuestados en 2018, a 120 millones de bolivianos, que fueron destinados para este año.

La pasada semana, el senador Yerko Núñez, de oposición, reveló que el Ministerio de Comunicación inscribió en el Sistema de Contrataciones Estatales el gasto de 81 millones de bolivianos para -dijo el legislador- las “transmisiones gubernamentales que sólo apuntalan la campaña y propaganda del MAS, enmascarada con gestión de gobierno”.

El reglamento de propaganda y campaña electoral autoriza difundir “propaganda gubernamental” hasta 30 días antes de los comicios presidenciales de octubre.

El artículo 26 de esa norma establece: “Desde 30 días antes hasta las 20 horas del día de los comicios, está prohibida cualquier propaganda gubernamental en medios de comunicación, en los niveles nacional, departamental, regional, municipal”.

Loayza consideró que en los procesos electorales debería regir una “regulación clara”, en la que se defina qué es información de gestión de gobierno y qué es propaganda, con el fin de evitar que se incurra en una “campaña permanente”.

“En varios Estados está regulado, en leyes especiales de difusión, limitando incluso las temáticas que se entienden serán de interés público como educación, salud, seguridad o turismo, más aún en época electoral. Por ejemplo, en México se prohíbe cualquier propaganda con el fin de evitar influir en la preferencia electoral, esto en el marco del principio de equidad e imparcialidad”, manifestó el constitucionalista.

La legisladora Canqui insistió en que destinar cerca de 500 millones de bolivianos “vale la pena”, porque “ahora la gente sabe cuánto se ha invertido en salud, educación. Esto se tiene que mostrar pues al final ésta es la gestión del presidente Morales”.

Gonzalo Lema, exvocal de la otrora Corte Nacional Electoral (CNE), dijo que, en los más de 30 años de democracia, se ha vivido una campaña desigualdad, pues el partido en función de gobierno “siempre fue abusivo”, pero algunos gobiernos “son más abusivos y no tienen consideración”.

“Debe dirigir Bolivia hasta que se muera”



En la entrega de un coliseo cerrado, en el municipio de Huatajata, de La Paz, el dirigente campesino Manuel Mollericona pidió al Presidente que “maneje” Bolivia hasta que se muera. “Hermano Evo, seguí adelante porque nosotros, tus hermanos, te apoyaremos y lucharemos por vos para ir adelante. Tú, hermano Evo, no solamente debes ser presidente hasta 2025, sino seguí manejando Bolivia hasta que mueras”, dijo. (20 de abril de 2019)

“El Presidente es una bendición de Dios”



Durante la entrega de un coliseo en el municipio de Tacopaya, su alcalde, Felipe Sánchez, enalteció la figura del Presidente al afirmar que es un enviado de Dios. “Yo le agradezco (Presidente), no sé de dónde ha salido esa idea, es una bendición de Dios. A ti te ha comandado Dios para salvar Bolivia y marcar diferencia en Bolivia, y no sólo romper la diferencia a nivel nacional sino a nivel internacional”, expresó el Alcalde. (14 de abril de 2019)

“¡Evo por siempre!”



El alcalde del municipio de Achocalla de La Paz, Dámaso Ninaja (MAS), se arrodilló ante el presidente Evo Morales, para pedirle que financie una serie de proyectos. “Voy a pedir a nuestro papá boliviano de rodillas…”, dijo Ninaja, quien llenó de elogios al Jefe de Estado y proclamó: “¡Evo por siempre!”. “No sólo debe quedarse hasta el 2025, sino hasta el 2050”, afirmó el burgomaestre. (2 de octubre de 2018)

“Reclamo mi escuelita”



En la entrega del proyecto de electrificación en Monteagudo, una niña, que cursa el sexto de primaria, en medio de la recitación que hacía, se arrodilló ante el Presidente y le dijo: “Te pido con mucha tristeza, reclamo mi escuelita”. El llanto le entrecortó la voz. El Primer Mandatario la tomó del brazo para que se ponga de pie. Al pararse, la niña le entregó el proyecto de construcción de su escuela y abrazó al Presidente. (21 de mayo de 2019)

“No queremos 2025, queremos hasta el 2050”



En la inauguración de la doble vía Huarina-Achacachi, el dirigente de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, dijo que quiere que Evo Morales se quede en el poder no sólo hasta 2025, sino hasta 2050. “Este proceso debe continuar, aunque no les guste a unos pocos. Tenemos que apoyar a nuestro Presidente, porque no queremos (sólo hasta) 2025, queremos (el poder hasta) 2050, para nuestro hermano Presidente”, expresó. (14 de julio de 2018)

“El Juancito Pinto nos deberías aumentar”



Cuando Morales entregó la unidad educativa Hugo Chávez en Chimoré (Cochabamba), varios niños lo recibieron con camisas blancas y boinas rojas, en homenaje al comandante. En el acto, una niña interpretó un carnavalito en quechua. La menor llamó al Presidente “tata (padre) Evo” y entre las frases que cantó, estuvieron: “El Juancito Pinto nos deberías aumentar” y “¿qué te preguntaría?, o a la Gabrielita te lo llamaría”, reportó ANF. (10 de marzo de 2017)

Punto de vista

Gonzalo lema Exvocal de la CNE



“Campaña permanente”

Una de las características del Gobierno actual es la campaña permanente, es decir que poco le ha importado si es un año electoral o no.

Una vez posesionado en la Presidencia, se dedicó a la campaña permanente y por su puesto lo ha hecho, también, a través de los medios de comunicación. El Gobierno debió ser mucho más consciente al respecto, pero esto se relaciona con la decisión que han tomado con renovarse permanentemente en el poder.

Si bien el MAS dice que la población necesita informarse, resaltar que siempre hay un equilibrio, a eso se llama el sentido común, sensatez. Debería de prevalecer una suerte de ecuanimidad en el gasto, un justo equilibrio, un sentido común.

Somos un país que también se caracteriza por carencias infinitas. Hay un montón de temas que no hemos abordado, hemos descuidado y nos hace falta para alcanzar el bienestar social.

No existe nada de mesura, es visible que están en campaña permanente a costa de la invisibilización de los requerimientos que tiene nuestra sociedad en el campo, en las ciudades. Bolivia es un país muy grande, con una geografía tan difícil, necesitamos nosotros dinero para invertir.

Entonces, ¿qué me dice este gasto cuantioso de propaganda? Me parece insensato, no lo digo por un color político en particular. Yo sería crítico ante cualquier Gobierno que incurra en este tipo de conductas.

