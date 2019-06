Diputado Dorado pide mercado libre y precio justo para la soya

La Paz 12 de junio de 2019.- El diputado Luis Felipe Dorado precisó hoy que el país necesita un libre mercado para la exportación de la soya y acabar de una vez con los bloqueos que están realizando los medianos y pequeños productores del sector, quienes exigen a los industriales un precio justo por tonelada de este grano y poder cumplir con sus compromisos bancarios.

El parlamentario explicó que la soya se cosecha por hectárea, normalmente 2 toneladas hacen una hectárea y se les está imponiendo, dijo, un precio de $us 230 por cada tonelada, haciendo un valor de $us 460 por hectárea, lo que les significa una pérdida de $us 40 por hectárea, sin tomar en cuenta la mano de obra.

“El ministro Cesar Cocarico no puede imponer un precio para que los productores soyeros pierdan. Son entendibles las medidas de presión que están llevando adelante. No pueden estar perdiendo $us 40 por hectárea, satisfaciendo al ministro Cocarico. Bolivia necesita un libre mercado para este producto”, reiteró.

Mostró su preocupación por los bajos precios que el gobierno quiere imponerles por tonelada a los productores y aseguró que con estos precios los soyeros se irán a la quiebra, dejando a la población sin este principal grano alimenticio.

“Que el ministro no se lave las manos diciendo que es un problema entre privados; que deje a los productores exportar y vender a su precio para que puedan ganar algo”, finalizó.

Fuente: Prensa Luis Felipe Dorado