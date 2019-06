DT de Puebla: Mi misión es «recuperar» a Chumacero

El director técnico del club mexicano Puebla, José Luis Sánchez Solá, señaló que cuenta con el jugador boliviano Alejandro Chumacero para el siguiente campeonato de la Liga de México, pese a su bajo desempeño en la Copa América y que su misión es recuperar el nivel.

«Chumacero no ha estado fino, en el semestre pasado no estuvo fino, a la altura de lo que él ha mostrado en México. Mi misión es recuperarlo, no le voy a enseñar a jugar, pero yo le voy a crear el marco adecuado para que él se vuelva a explayar«, manifestó en una entrevista al programa Estudio Estadio de Radio Monumental.

El técnico de «La Franja» compartió su opinión sobre la percepción que tuvo sobre el juego de «Chuma».

«Chumacero lo vi muy metido atrás, parecía más un lateral izquierdo que un volante con pisada en las dos áreas, es otra versión de lo que yo vi en la Copa con lo que expresan en el fútbol mexicano. No me gustó», explicó.

Sobre la razón por la que el exjugador de The Strongest, Sánchez manifestó que el futbolista se encuentra resolviendo trámites de su familia.

Ayer, los rumores señalaban que «Chuma» no estaría en sus planes debido a su mal rendimiento de Brasil y debido al límite de extranjeros para el club.

«Si se van a lo que hicieron los seleccionados de Bolivia en esta Copa América, ninguno tendría trabajo porque jugaron muy feo», sentenció y manifestó que Bolivia «no demostró nada al mundo».

