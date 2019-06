DT Illanes: «Otra vez estamos 10 años abajo»

El técnico de Nacional Potosí se refirió a las consecuencias de truncar los procesos en la selección. Apuntó que no existe recambió desde las actuaciones de la sub 17 que estuvo bajo el mando de Soria.

“Otra vez estamos 10 años abajo”, disparó el técnico de Nacional Potosí, Alberto Illanes, sobre la situación de la selección y las consecuencias de truncar procesos, en especial en divisiones inferiores que sirven para nutrir al combinado nacional mayor.

“¿El fútbol cuando va mejorar?, cuando exista un proceso pero nos han cortado el proceso, otra vez estamos 10 años abajo”, dijo el entrenador potosino que consideró que no se valoró hasta la fecha, el ciclo con divisiones inferiores que llevó a cabo el ciclo del técnico Mauricio Soria, del cual, fue su asistente técnico.

La opinión de Illanes surge ante la posición del actual seleccionador Eduardo Villegas que manifestó en la Copa América de Brasil 2019, que el fútbol boliviano está en un bajo nivel en relación a otros países.

“Nosotros fuimos a una Sub 20 (en 2017) después de elegir en 20 días a los 23 jugadores que jugaron esa copa sudamericana (en Ecuador). De los 23 elegidos, todos juegan en la liga, ¿eso no es proceso? (…) en ese equipo ningún jugador jugaba en la LIGA, y en esta última sub 20 fueron 10 jugadores que juegan en primera y tuvimos cero puntos”, sostuvo Illanes.

“Esta la sub 17 o la sub 15 que dirigí en el Sudamericano en Argentina, con un conocimiento táctico espectacular, vamos este año a Perú: cero puntos. Les cambió todos los puestos el (Sixto) Vizuete, yo tenía un jugador que jugaba de extremo y fue de contención. Increíble”, agregó.

La selección sub 20 que dirigió Marco Sandy y Soria fue asistente, terminó penúltimo de la serie B con cuatro puntos, quedándose eliminado por diferencia de gol (-5). Por su lado, la sub 17 que fue dirigido por Soria, logró tres puntos y quedó último del grupo A, en esa gestión. Finalmente, la sub 15, consiguió cuatro puntos y fue penúltimo del grupo B.

En la presente gestión, la selección sub 20 logró un punto en Chile, en enero y febrero. Mientras la sub 17 no sumó unidades en su incursión en Perú, entre marzo y abril.

Apuesta por Pavia

Illanes se encuentra en Oruro junto a Nacional Potosí que cumple un trabajo de pretemporada. El entrenador va exigiendo a los juveniles que cuenta, como el caso del volante Luis Pavia que está siendo probado como volante mixto, en la zona de marca junto a Marcos Andia.

El plantel concluye su primera etapa de trabajo en la ciudad de Pagador, el jueves, y el viernes estará en Sucre donde disputará su primer amistoso ante Universitario.

