El líder de Pink Floyd vende todas sus guitarras para luchar contra el cambio climático

La Fender Stratocaster negra de David Gilmour es una guitarra tan legendaria que tiene su propio libro: The Black Strat. Con ella se grabaron discos como The Dark Side of the Moon, Wish you were here o The Wall, y algunas de las canciones más icónicas de Pink Floyd en la época de Roger Waters como líder. Apareció en los escenarios desde 1970 hasta casi los 90, y fue una de las protagonistas de la reunión del grupo a principios de siglo. Desde hace unos días, tiene también el extraño privilegio de haberse convertido en la guitarra más cara de todos los tiempos: 3,5 millones de euros. El vendedor ha sido el propio Gilmour, que también ha liquidado otras 125 guitarras, toda su historia musical. Para recaudar 18,6 millones de euros que ha destinado a la lucha contra el cambio climático.

Gilmour, que entró en Pink Floyd en 1968 como sustituto del enfermo Syd Barrett, ha explicado que hay un motivo para deshacerse, a sus 73 años, de su impresionante colección: «La crisis climática global es el mayor desafío que la Humanidad habrá de afrontar, y nos quedan pocos años para que los efectos del calentamiento global se vuelvan irreversibles. Como explicaba este año en un discurso la activista climática sueca de 16 años Greta Thunberg, «o bien elegimos seguir adelante como una civilización, o no lo conseguiremos». (…) Necesitamos un mundo civilizado que siga adelante para que nuestros nietos y los que les sucedan puedan usar estas guitarras y cantar canciones».