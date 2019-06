El marcador central Alex da Silva deja el fútbol después de 20 años

El capitán de Wilstermann, el marcador central Alex da Silva anunció su retiro del fútbol profesional, después de 20 años de exitosa carrera.

“Es una decisión dura para todos los jugadores, más existe un tiempo determinado para todas las cosas y mi tiempo ha llegado”, aseguró Da Silva.

El ahora exjugador explicó que debe dejar el fútbol por una lesión, que podría convertirse crónica, que a futuro no le permitiría realizar algunas actividades con sus hijos, como manejar bicicleta o jugar al fútbol.

“Tengo cuatro cirugías de ligamento cruzado en la rodilla”, dijo Da Silva. “Creo los meniscos ya no tengo más…, mi rodilla no flexiona como debe, entonces terminas perdiendo potencia, velocidad. Mi cuerpo ya no aguanta más, por eso he decidido este retiro”.

La idea de Da Silva es permanecer ligado a Wilstermann, posiblemente como gerente técnico de la profesional. Con esa idea ya hizo algunos contactos con el seleccionador de Brasil, Tite, y otros planteles como Vasco da Gama para que le permitan ir a aprendiendo cómo trabaja el equipo.

“Todos me abrieron las puertas para buscar más este conocimiento para poder ayudar a Wilstermann y ayudar al futbol boliviano de alguna forma”, dijo.

LLEGA EL DELANTERO PARAGUAYO DOLDÁN

El atacante paraguayo Julio Doldán llegó a Cochabamba ayer y se unió a la concentración del plantel en el Cefed. El delantero tuvo como último equipo a Coquimbo de Chile. Otro nombre que sonó ayer fue el del argentino Ricardo “Tito” Noir.