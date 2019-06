El Tigre retomó el trabajo con miras al Clausura

El plantel dirigido por el técnico Pablo Escobar inició su trabajo con miras al segundo torneo del año. El arquero y capitán Daniel Vaca apuntó que el tema dirigencial será solucionado.

EL DEBER

The Strongest volvió a las prácticas y sus jugadores prefieren mantenerse al margen del clima electoral en el club para renovar a la dirigencia. Buscan al sustituto del expresidente Henry Salinas. El capitán Daniel Vaca apuntó que sus compañeros se centran en lograr el título y confían que alguien asumirá en la presidencia.

“Por el momento tenemos un presidente que va a llamar a elecciones, yo no puedo entrar a ese campo, no me compete, no me corresponde. Eso no nos debe desviar, ni tener preocupado, porque The Strongest es grande y alguien de esa magnitud se hará cargo”, sostuvo Vaca en conferencia de prensa.

El costo mensual de la plantilla del Tigre oscila entre los 250.000 dólares, según datos del expresidente Salinas. De la misma forma, el viernes se cierra la inscripción de candidatos para los comicios que se cumplirán el 28 y 29 de junio.

El plantel dirigido por el técnico paraguayo-boliviano, Pablo Escobar, inició sus prácticas en el complejo de Achumani, con sesión de trote y ejercicios. Para el plantel, este trabajo será de reacondicionamiento físico.

Fernando Marteli, defensor del Tigre. Foto: Prensa The Strongest



En deuda

El arquero afirmó que la deuda pendiente que tienen es la conquista del título. “Más allá de los 52 puntos que se logró en el torneo Apertura, que no nos alcanzó, ahora el objetivo es ganar el campeonato”.

Fuente: diez.bo