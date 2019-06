El video de la pelea de Neymar con la mujer que lo acusa de violación en un hotel de París

View this post on Instagram

só quero agradecer a DEUS, minha FAMILIA, meus AMIGOS e todos aqueles que mandaram mensagens positivas pra que eu pudesse me manter equilibrado e focado, nunca me senti tão AMADO por vocês, OBRIGADO. Hoje tenho uma das partidas mais difíceis da minha carreira, se não for a mais(pelas circunstâncias). “A ALEGRIA DO SENHOR É A NOSSA FORÇA” 🙏🏽❤️