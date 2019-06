La clara de huevo se vacía en un vaso de cerveza para pronosticar el futuro del creyente. Fotos: Duglas Ormachea / Página Siete

Si el plomo se aplasta en el fondo, se vuelve oscuro o se parte, un creyente debe preocuparse. Algo similar sucede con la lectura del huevo en la cerveza: si la clara se queda debajo de la bebida es signo de mal augurio.

Decenas de personas hacían filas ayer para ver su futuro con uno de los amautas en la tradicional lectura de la suerte, que se realiza horas después de la noche de San Juan.

Antes de las sesiones, los creyentes se limpiaban las manos con alcohol. Tomaban el plomo caliente con una cuchara para echarlo en un balde de agua fría.

Una vez que el plomo tomaba forma, los amautas iniciaban la lectura de la suerte. “Las bolitas (formas esféricas) representan dinero. Y si tendrá abundancia, el plomo podría adquirir la figura de una jirafa”, explicó el yatiri Félix Yujra.

Agregó que en la base se puede observar si la persona tiene familia o casa. Si el plomo presenta extensiones largas es señal de un viaje. Si sale oscuro o negro es augurio de mala suerte, lo mismo ocurre si adquiere una forma plana. “Esto significa que pese a su trabajo, la persona no puede levantarse. Si el plomo se parte, es una señal de problemas”, dijo.

Otra de las formas de leer el futuro es con cerveza. El adivino realiza un pequeño hueco en uno de los extremos de un huevo y el creyente empieza a vaciar la clara en el vaso que contiene esta bebida. Donato Ramos, otro de los yatiris, dijo que a través de la mezcla se llegan a formar varias elevaciones y cada una significa: salud, dinero, trabajo y familia. “Si se queda abajo toda la clara, es un signo de la mala suerte”, afirmó.

Isabel Chambi, una de las creyentes, hacía fila para consultar su suerte con una yatiri. “Para creerle, tiene que adivinar primero si tengo o no trabajo. Si no sabe, ya no creeré lo que me diga”, contó.

Los amautas se quedarán por una semana en la calle G. Gonzales, a una cuadra de la plaza de San Pedro. Luego regresarán a sus comunidades en la provincia Omasuyos y volverán a la sede de Gobierno en enero para la fiesta de la Alasita. Después recorrerán Cochabamba y Santa Cruz.

Alejandro llegó ayer a La Paz para realizarse una ecografía en un hospital porque sufre un dolor abdominal. Antes de acudir a su cita con el médico, el hombre consultó a los yatiris sobre cuál será su estado de salud.

“Mis familiares me dijeron que pase por la plaza de San Pedro para ver mi futuro con los amautas. Me indicaron que haga esto antes de visitar a mi médico”, dijo mientras hacía una extensa fila para hablar con “Don Max”. “Es muy bueno para adivinar la suerte”, concluyó.

Fuente: Página Siete