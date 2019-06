Es lamentable que luego de convocar 114 veces a la sesión de la Comisión Agraria Departame…

Es lamentable que luego de convocar 114 veces a la sesión de la Comisión Agraria Departamental (CAD), el Director Departamental del INRA no asista y no se pueda instalar el quórum correspondiente. Ante esta situación, como Gobernación, no nos vamos a quedar de brazos cruzados e interpondremos una acción legal de cumplimiento, para que el INRA realice la acreditación inmediata de los miembros de la CAD en Santa Cruz. Cuestión que también debería replicarse en los otros departamentos.

Fuente: Rubén Costas Aguilera