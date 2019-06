Estos son los consejos que da Andrónico, el número 2 de los cocaleros, a Evo para las elecciones

8 de junio (Urgentebo).- Andrónico Rodríguez Ledezma es, a sus 29 años de edad, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Es, en otras palabras, el número 2 de los cocaleros del Chapare después de Evo Morales. El licenciado en Ciencias Políticas es admirador y también consejero del Presidente.

Hoy, dice, en entrevista con el periódico digital Urgentebo, que no se considera “heredero” de Morales, sino su “admirador”. Aprovechó el contacto con este medio para dar algunos consejos que él considera que necesita tomar en cuenta el Presidente rumbo a las elecciones generales del 20 de octubre.

Explicó que el mandatario y líder del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) acostumbra preguntar, casi siempre consulta a los dirigentes, cómo salió su discurso en algún ampliado o reunión. “Nos pregunta: ¿cómo he hablado? ¿Qué faltaba?”.

“Nosotros respondemos: falta esto, faltó lo otro. Él nos escucha. Por ejemplo, un día le tocó hablar de dirigentes, de tres acaldes problemáticos: Sipe Sipe, Vinto y Sacaba y los demás. Ahí yo le dije: ‘Presidente, a los dirigentes les observó y a los alcaldes no y él (Evo) me dijo que tenía razón. Debería generalizar tal vez, no solo cuestionar a los dirigentes, sino a algunos alcaldes con problemas orgánicos”, recomendó Gutiérrez.

Ahora, Rodríguez Ledezma se animó a dar otras recomendaciones al Primer Mandatario.

Una sugerencia que hace es que Morales debe asistir a los encuentros o ampliados de las organizaciones sociales, porque su presencia fortalece la estructura orgánica. Indicó que los afiliados no siempre quieren ver a un diputado o a un ministro en sus encuentros. “Es importante la presencia del Presidente en algunas reuniones de manera sorpresiva”, subrayó.

Otro consejo que da a Morales es que debe estar rodeado de más jóvenes en las concentraciones para transmitir carisma, así como sus conocimientos para las nuevas generaciones de dirigentes.

«Debe entrar a la onda joven, de la juventud. Antes, sacarse una selfie era negativo; ahora debe sacarse una selfie con los jóvenes, debe entrar más a la onda del joven. Eso es lo más importante”, acotó.

Dice que en las redes sociales también debe estar Evo Morales, en la música, así como lo hace en el deporte, el fútbol. “Debe motivar, escuchar a los jóvenes”, aseveró.

Fuente: https://www.urgentebo.com