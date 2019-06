Estrenos de Netflix para junio de 2019

El segundo trimestre del año tiene buena pinta al ver, entre otras cosas, el catálogo de series y películas que serán estrenadas en junio en Netflix. La lista en cuestión tiene más calidad que cantidad y a continuación podrás verificarlo para apartar el día en el que será lanzada la entrega que más deseas ver.

En total encontramos más de 60 títulos entre los que destacan nuevos capítulos de series relevantes y el arribo de películas con más de 5 años de historia pero con un alcance mundial como El Grinch (con su nueva versión animada) y 2012, etcétera. He aquí todo el listado.

Para el 1 de junio

– In The Bosom of a Thorn

– I Have a Script

– Selfie

– The Writer – Temporada 1

– Blue Jasmine

– Moneyball: rompiendo las reglas

– Supersalidos

– Love Is a Story

– Selfie 69

– El Grinch

– Presencias extrañas

– Bienvenidos a Zombieland

– Paranormal Activity 2

– 2012

– Hermanos por pelotas

– Los Pitufos

– Los Pitufos 2

– El club de las primeras esposas

– Cube

– Acrimony

– La historia interminable

– Un chico como todos

– La Bamba

– Steins;Gate

– What If?

– Master Z: The IP Man Legacy

Para el 2 de junio

– 13 mandamientos

Para el 4 de junio

– Pose

Para el 5 de junio

– Marvel Thor: Ragnarok

– Black Mirror – Temporada 5

Para el 6 de junio

– EMOJI, la película

– The Cell

– It’s Okay, Buddy

Para el 7 de junio

– Belmonte

– Sucesor designado – Temporada 3

– Elisa y Marcela

– Historias de San Francisco

– I Am Mother

Para el 9 de junio

– La Torre Oscura

Para el 11 de junio

– Brooklyn Nine-Nine

Para el 12 de junio

– Un lugar donde refugiarse

Para el 13 de junio

– Queen of the South

– Marvel Capitán América: Civil War

Para el 14 de junio

– Criminales del mar

– Aggretsuko – Temporada 2

– Cenicienta Pop

Para el 15 de junio

– My Hotter Half – Temporada 1

– La casa de cera

– El gran Gatsby

Para el 19 de junio

– Beats

Para el 20 de junio

– El canto del lobo

Para el 21 de junio

– La misma Sangre

– The End of Evangelion

– Dark – Temporada 2

– Evangelion: Death and Rebirth

Para el 22 de junio

– Wonder Woman

– Wonder

Para el 26 de junio

– The Golem

– Further Tales of the City – Temporada 1

– More Tales of The City – Temporada 2

– How to Be Really Bad

– Paquita Salas – Temporada 3

– La leyenda del diamante

– 7SEEDS

Para el 30 de junio

– Glee – Temporadas 1-6

– Scare Tactics – Temporadas 5 y 6

Fuente: https://wwwhatsnew.com