Evo se reunió con Percy y Sosa; la oposición lo ve como un acto de campaña

Actores políticos creen que no es casual el acercamiento del presidente a los municipios más poblados y que a la Alcaldía cruceña le sirve porque busca financiamiento. El MAS asegura que el único interés del mandatario es el desarrollo de cada una de las comunas

El acercamiento del presidente Evo Morales a los alcaldes de los principales municipios del país es visto, por analistas y opositores, como una estrategia de campaña del jefe de Estado y aspirante a la reelección por el MAS para captar votos en las ciudades capitales, principalmente en las que está en riesgo su victoria porque implicaría menor representación en el Senado.

La versión es desmentida por el oficialismo. Aseguran que el presidente expresó una preocupación auténtica y de inmediato inició la gira para reunirse con los alcaldes, como sucedió, precisamente ayer, en Santa Cruz donde sostuvo un encuentro con el alcalde Percy Fernández y la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa.

El presidente Morales aseguró que este encuentro sirvió para definir el apoyo económico y técnico para mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos, para tomar acciones en el sistema de alcantarillado, completar el sistema de drenaje, transporte y seguridad ciudadana.

Para el exministro de Autonomías, y coordinador técnico del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), Hugo Siles, la reunión entre el presidente y las autoridades municipales se produjo por las buenas relaciones entre el jefe de Estado y el alcalde, pero que no guarda relación con campaña electoral ni tampoco con intencionalidad política.

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, dijo que el presidente les dijo que aportará con lo que sea necesario para el desarrollo sostenible de las ciudades.

Una opinión contraria emitió el exconcejal disidente Leonardo Roca. Aseguró que el mandatario está programando encuentros con los alcaldes de las ciudades más grandes para “empezar a consolidar apoyo para su candidatura”.

Según Roca, Percy y Evo siempre han manifestado públicamente el apoyo mutuo. Esto también sobresalió ayer cuando el presidente, en conferencia de prensa, volvió a lanzar elogios a la gestión municipal de Fernández. “Ningún alcalde del país le gana a Percy. Hay una estabilidad de gestión. He visto en ciudades importantes de Bolivia que un alcalde va proyectando, planifica por cinco años un POA, pero ingresa otro alcalde por más que sea del mismo partido y ahí, los planes no se ejecutan”, dijo el presidente.

Roca recordó que, en anteriores oportunidades, el mismo presidente dijo que hacían la dupla PEVO (Percy-Evo). “Evo busca garantizar la territorialidad del municipio de Santa Cruz de la Sierra en beneficio para su reelección”, cuestionó.

Por su lado el diputado Luis Felipe Dorado, que pugnará como candidato a gobernador por Seguridad, Orden y Libertad (SOL), dijo que Evo muestra desesperación por entrar en la zona urbana cruceña donde siempre ha perdido. “Sabe que hay un rechazo a su candidatura por el no respeto al 21-F, al voto y a la democracia, está tratando de aplacar el tema con Percy Fernández”.

Hay estrategas que manifiestan que ahora el presidente está combinando campaña con gestión y que los proyectos del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, que hasta ahora tenía preponderancia en el área rural pretende hacerla más visible en la zona urbana de las ciudades.

El diputado Dorado cree que el presidente intenta ganar adeptos y también tiene intenciones de aplacar el paro que se viene. “Percy hace rato ha demostrado su afinidad con Evo Morales y lo vemos que es para sacar más recursos del Gobierno, pero no se da cuenta que el país ya no quiere saber que no se respete la Constitución y las leyes”, sostiene.

Entre tanto, el concejal y líder de UCS, Johnny Fernández cree que el presidente y el alcalde buscan sellar lo mismo que hicieron en la anterior elección, una alianza que les permita cogobernar. Califica el encuentro como “charla entre socios”, porque dice que Santa Cruz para Todos y el MAS están aliados en el Concejo donde, todos sus concejales votan y aprueban en conjunto.

El líder ucesista señala que la comuna necesita recursos y el Gobierno se lo ofrece para sus proyectos, entonces hay intereses de ambos lados.

Trabajo en conjunto

El politólogo Carlos Andrés Quiroz, parte del equipo de jóvenes de Comunidad Ciudadana en Santa Cruz, pone énfasis en que tanto el Gobierno nacional y el municipio de Santa Cruz de la Sierra, presentan un déficit económico, y por eso están prestándose dinero para que supuestamente cubran los gastos y se ejecuten los proyectos de obras que faltan concluir. Quiroz observa que en los cuatro años anteriores, las autoridades no supieron administrar los recursos de la municipalidad y ahora se ven afectados con deudas a largo plazo.

Sostiene que “la reunión del presidente Morales con el alcalde y la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, buscan la manera de coquetearse para sellar alianza como las anteriores elecciones y de encontrar la forma de coordinar diferentes préstamos para ejecutar obras”, con el fin de mostrar al ciudadano que están administrando los recursos de manera eficiente e invirtiendo en algo productivo y de goce para los ciudadanos, pero sabemos que no es así”, cuestiona.

El politólogo Alberto Careaga destaca que en tiempo de campaña las autoridades intentan reflejar que se integran por el bien común de la gente, pero no encuentra novedad en la cita de Evo y Percy, porque cree que el burgomaestre ha estado generando una actitud cercana al gobierno y hay una complicidad implícita.

Careaga también destaca que hay un trabajo cercano en el Concejo Municipal, donde aprueban tanto los concejales de Santa Cruz para Todos y del MAS.

Evo marca agenda en la región

La agenda del presidente en Santa Cruz tomará impulso este fin de semana. Ayer anunció que se reunirá el domingo con el sector ganadero, pero también sus seguidores desvelaron que en la misma jornada, más temprano, inaugurarán una radio en la sede de la Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, donde pretenden reunir a unos 5.000 delegados de provincias.

El asambleísta Edwin Muñoz dijo que en ese evento está previsto una proclamación del binomio Evo-Álvaro. Manifestó también que este sábado y domingo todos los sectores afines al MAS sostendrán reuniones para elegir precandidatos, todos serán puestos a consideración de la Coordinadora Departamental por el Cambio (Codecam), que se reunirá el 12 de julio en la capital cruceña.

