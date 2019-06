Exjefa del Ministerio de Justicia llamó «pelotudos» a la prensa y «tonta» a funcionaria

Katherina Pasciuta reprendió a una de sus dependientes en medio de insultos y alusiones a los periodistas, según un audio que circula en varios grupos de WhatsApp.

Edificio del Ministerio de Justicia. Foto: El Deber

La Paz, 28 de junio (ANF).- La exjefa del área de Comunicación del Ministerio de Justicia, Katherina Pasciuta se estrelló contra una funcionaria bajo su dependencia, a la que le reprende con insultos, incluso llama a los medios de comunicación “pelotudos”.

ANF hizo ocho llamadas telefónicas al celular de Pasciuta, pero no fue posible el contacto. De la misma manera el jueves se comunicó con Mariel Rivero para conocer sobre el audio, dijo que “averiguaría” sobre el mismo y que nos devolvería la llamada telefónica, aunque no lo hizo.

Asimismo, sostuvo que Pasciuta ya no era jefa, pero no quiso dar mayores detalles sobre si la aludida era su persona o a qué Mariel se refería en la conversación.

En la grabación que fue compartida en los grupos de WhatsApp se escucha la voz de Pasciuta, que en un tono de voz alterada llama la atención a su dependiente (Mariel) a quien en medio de insultos le deja claro quién es la “jefa”.

“A mi tu no me vas a venir a dar órdenes, si bien te dijo el doctor ‘que a los medios de comunicación los atiendo yo’, no soy tu secretaria querida, para que me derives a 100 pelotudos de la prensa para que tenga que atender mientras atiendo al ministro, eso que te quede claro”, le dice Pasciuta.

Asimismo, la responsable de comunicación en ese despacho dirigiéndose a la funcionaria de nombre Mariel, sostiene: “No te tengo miedo, a mí no me provoques. Si te estás portando así conmigo te vas a llevar muy mal conmigo. Ya esta mañana en la reunión tuvimos un ‘putaso’ por culpa de tus monitoreos, porque no sabes leer, no sé si has estudiado comunicación o qué mierda has estudiado”.

Pero de manera sistemática Pasciuta lanza mensajes de quién manda en esa oficina, “seguro te manejabas así cuando no había una jefatura o una dirección (…), te guste o no, yo soy tu jefa, me tienes que decir a mí las cosas, no me vas a dar órdenes. Yo sabré qué decirle al doctor”.

El tono de la “jefa” de comunicación es de molestia hasta llamar a la servidora pública “tonta”. “Para todo tienes una respuesta, no sé si eres más persona, mas niña o más tonta cada día”.

ANF llamó al despacho de Comunicación del Ministerio de Justicia, sin embargo, una funcionaria que respondió se negó a proporcionarnos la información sobre si Pasciuta sigue trabajando en ese despacho, es más, no quiso dar el nombre de la jefa de esa área, bajo el argumento que era nueva.

En el grupo de WhatsApp del Ministerio de Justicia, los periodistas pidieron una explicación por las palabras que aludieron a la prensa y el trato a una funcionaria pública.

Fuente: ANF