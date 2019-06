Funcionaria del Ministerio de Justicia que insultó a periodistas y denigró a su colega pide disculpas

La mujer, que estaba al frente de Comunicación del Ministerio de Justicia, vertió adjetivos peyorativos contra su subordinada y contra los periodistas. En su pedido de disculpa dice que su colega le provocó ese estado de «ofuscación»

Katherine Pasciuta Bascopé, que hasta la primera quincena de junio era la responsable de Comunicación del Ministerio de Justicia, acudió a los periodistas, a quienes llamó “pelotudos» según un audio que empezó a circular este viernes en las redes sociales, para que “difundan” su pedido de disculpas.

En el texto que envió vuelve a arremeter contra su colega –a la que, en el audio y con un tono exacerbado de voz, calificó de “tonta” –. Además, la culpa de su estado de ofuscación que derivó en los adjetivos descalificativos contra la prensa. “Ofrezco mis disculpas cuantas veces fuera necesario, desde lo más profundo de mi corazón, aceptando que me equivoqué, debido al estado de ofuscación que provocó la funcionaria a la que reclamo por su mal desempeño laboral”, se lee.

Además, dice que la publicación del audio “lastima” su estado de gravidez. El Ministerio de Justicia, a través de un comunicado, señaló que la mujer fue removida de su puesto, pero que continúa trabajando en esa dependencia estatal y con el mismo salario porque se encuentra embarazada.

“En las últimas semanas he sido víctima de acoso laboral y maltrato por parte de algunos funcionarios que han mellado mi dignidad como persona y como profesional. Me reservo el derecho de asumir las acciones que correspondieran en legítima defensa de mis derechos ciudadanos, luego de que como se puede leer en este comunicado, he pedido las debidas disculpas a los periodistas que no tienen responsabilidad alguna acerca de un asunto relacionado con el cumplimiento –e incumplimiento– de responsabilidades como servidoras públicas”, se lee en la última parte del comunicado.

El Ministerio de Justicia dijo que las palabras vertidas por Pasciuta Bascopé son un “exabrupto condenable e inaceptable”, que fue denunciado el 30 de mayo y que el 11 de junio se le inició un sumario interno.

Fuente: eldeber.com.bo