García dice tener ‘luto en el corazón’ por número de feminicidios y llama a denunciar la violencia

En el primer semestre, el número de feminicidios llegó a 65. El vicepresidente Álvaro García reflexionó sobre la necesidad de educar a los niños y niñas en el hogar sobre el derecho a vivir sin violencia

El vicepresidente Álvaro García habla de feminicidios en acto de entrega de viviendas sociales. Foto.Vicepresidencia

El número de feminicidios en lo que va del primer semestre llegó a 65, lo que representa cuatro casos más a los registrados en similar periodo de 2018. El vicepresidente Álvaro García dijo en Santa Cruz que tiene “luto en el corazón” por tanta violencia contra la mujer y llamó a denunciar ese tipo de hechos.

También reflexionó sobre la necesidad de empezar a educar a los niños y niñas en el hogar sin violencia para que repliquen esos valores en el resto de su vida. Recordó que existe la normativa para sancionar esos hechos, sin embargo consideró que “hay que aplicar de mejor manera, hay que hacerlo”.

Estoy con “luto por tanta violencia contra la mujer, tengo luto en el corazón, no me gusta ver esas noticias, no puede haber es anoticia”, sostuvo en el acto de entrega de viviendas sociales en la ciudad de Santa Cruz.

En 2018, hasta el primer semestre, hubo 61 casos, en tanto que en el mismo periodo de este año el número de casos ya suma 65. En el departamento de La Paz se cometió la mayor cantidad de estos crímenes, 22; le sigue Cochabamba, con 14. Santa Cruz ocupa el tercer lugar, con nueve, con una reducción respecto al primer semestre del año pasado.

“Cada mamá y cada hija no tiene que callar, tiene que denunciar aunque nos duela, aunque duela denunciar al padre, aunque duela denunciar al esposo, no toleren, no acepten nunca la violencia, el que pega, decía mi mamá, luego mata”, insistió en el acto transmitido por el canal estatal.

La Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia tipificó el feminicidio, impuso la pena máxima y creó la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia.

Fuente: la-razon.com