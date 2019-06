Gobernación cruceña invita a la jornada de donación de sangre en la Manzana Uno

Conmemorando el Día Mundial del Donante de Sangre (14 de junio), la Gobernación cruceña y el Banco de Sangre invitan a la población cruceña a participar de la jornada de donación de sangre que se realizará este sábado 15 de junio, en la Manzana Uno, a partir de las 08:30 a 12:30.

“Santa Cruz crece permanentemente y siempre se requiere sangre. Aquí se producen 91. 440 productos de hemocomponentes y se hacen más de 80 mil transfusiones, esto es bueno porque le salvamos la vida a la gente y se debe colaborar para salvar la vida a nuestros semejante”, sostuvo el secretario de Salud del Gobierno Departamental Óscar Urenda.

En la oportunidad, el Padre Mateo Bautista, hizo su donación N°134 y destacó el trabajo que realiza el Banco de Sangre. “Si no funcionará el banco regional de sangre, no funcionaría el sistema de salud ni el sistema hospitalario”, dijo. Como cada año, apeló al corazón solidario de la gente de Santa Cruz para que done sangre.

Desde hace 12 años que el Banco de Sangre viene promoviendo la donación voluntaria. Entre los requisitos para ser un donante es tener entre 18 a 60 años, peso mayor a 50 kilos, y antes de extender tú brazo consumir mucha agua. Resaltar que se solicitan a diario entre 100 a 150 unidades de sangre y la más requerida es 0RH positivo.

Fuente: Unitel, http://www.santacruz.gob.bo