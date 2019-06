Gobierno niega cifra de narcovuelos desde Beni y opositor advierte que existen y con protección «oficial»

El dato de que 30 avionetas salen cada día cargadas con hasta 500 kg de droga desde Beni, publicado por el diario Página Siete atribuido a un informe de la Felcn, fue negado por autoridades gubernamentales, mientras que el diputado opositor Tomás Monasterio señaló que pese a que el dato pareciera exagerado, se da con “impunidad” y protegido por el “escudo” del partido oficialista.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotrá- fico (Felcn), Maximiliano Dávila, explicó que este tipo de informes son coordinados con las policías de Perú, Brasil y Paraguay y evitó dar detalles para no entorpecerlas investigaciones que involucran a clanes familiares. “No compartimos que en toda la Amazonía estén saliendo 30 vuelos, no tenemos esa información”, aseveró y dijo que llegado el momento hará conocer la información oficial sobre el tema.

El director de Conaltid, Hugo Siles, calificó como “poco serios” y “estratosféricos” los datos y que al narcotráfico “no se lo puede atacar generando en el imaginario colectivo inseguridad, miedo y estigmatización”, hacia una región. Afirmó que en el país no hay carteles porque Bolivia es un país tránsito y no productor, pero que los volúmenes de droga mencionados en la publicación “no corresponden a ninguna realidad conocida en informes oficiales”.

En contrapartida el diputado opositor, Tomás Monasterio, afirmó que la cifra de 30 vuelos diarios con droga desde Beni “parece exagerada, pero se puede dar y con impunidad”, pues “son muchos los antecedentes y hechos contundentes de clanes familiares dedicados al narcotráfico que están amparados y escudados en la dirigencia política del MAS”.

Agregó que el Gobierno busca minimizar esos hechos y victimizarse atribuyéndolos a “ataques de época electoral”. Recordó que el presidente Evo Morales en la Cumbre Nacional de Seguridad, dijo que la Policía sabe quiénes son los que trafican droga en Beni y que no se ha hecho absolutamente nada. Agregó que de no haberse destapado la relación familiar del piloto Candia con Mayerling Castedo, y no hubiese habido presión de los medios y la investigación de la Policía paraguaya, la excandidata del MAS seguiría operando con la libertad.

“En 14 años de gestión, el Gobierno fue permisivo y generó el descontrol del narcotráfico y ahora se hacen los desentendidos”, apuntó.

Otros puntos del país

Según informes de la Policía, la triple frontera entre Bolivia, Perú y Brasil (Bolpebra), se convirtió en una zona roja del narcotráfico, pues se habrían incrementado las pistas clandestinas donde aterrizan y despegan avionetas cargadas con cocaína rumbo a Paraguay.

También hay otros puntos en los que aumentó la presencia de narcos, como el norte de Santa Cruz, el norte de La Paz y varias localidades de Beni El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, admitió que existen puentes aéreos para el narcotráfico y señaló que Bolivia se convirtió en un país de tránsito de la cocaína que se produce en las selvas de Perú.

“La Felcn es una unidad de élite y se montó vigilancia en aeropuertos, puntos fronterizos, puestos fijos y móviles y el departamento de investigación maneja información de clanes familiares que operan en Bolivia”, dijo.

Otras voces

Guillermo Tineo, presidente cí- vico de Beni, señaló que se enteró del informe por la prensa y lo calificó de “alarmante”, pero que cree que se “hace más grande” por tratarse de Beni, pero que el narcotráfico “siempre ha existido en todos lados y en toda época en nuestro país”. El diputado del MAS, Édgar Montaño, subrayó que el único informe oficial que llegó a las bancadas son el de la Unodc y del Gobierno argentino, que señalan que hay avances en el país en la lucha contra el narcotráfico.

“Nunca hemos negado ningún informe, incluido en el trópico de Cochabamba hemos denunciado y atrapado a algunos vivientes de la zona por el daño que le hicieron a (agentes de) la fuerza de lucha contra el narcotráfico; es más, los hemos denunciado, agarrado y enviado a investigación o centros penitenciarios”, agregó. José Suárez, jefe de la DGAC de Trinidad, señaló que el control se da en los vuelos lícitos y que los ilícitos se podrán controlar cuando se implemente la radarización del espacio aéreo boliviano anunciado por el Gobierno.

EL DEBER / I. Paredes/F. Soria/R. Gutiérrez