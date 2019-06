Gobierno quiere “yesca” a gobernador Oliva con los débitos

La pretensión del gobierno del MAS y sus allegados es paralizar las obras y programas de la gobernación de Tarija a cómo de lugar, según el asambleísta Cardozo.

Tarija.- El gobierno de Evo Morales Ayma, con los débitos automáticos a la gobernación quiere dejar “yesca” al gobernador adrián Oliva Alcázar de manera que no tenga recursos ni para salarios, se paralicen sus obras y fracasen sus programas como el “Fondo Oportunidad”.

“Es otra ‘bolsiqueada’ más, está clarito, a Adrián Oliva le quieren dejar ‘yesca’, que no haga ningún tipo de gestión, que el fondo oportunidad fracase, que paralicen toditas las obras”, denunció el Asambleísta Willman Cardozo Surriable. El legislador agregó que esta acción se ejecuta en complicidad con alcaldes, políticos y pseudo opositores, Oliva está gobernando en peores condiciones que Hernán Siles Suazo, comparó en alusión a que este presidente en los años 80, fue dejado solo en el gobierno.

Sin Asamblea departamental, sin alcaldes, sin subgobernadores, sin gobierno, sin instituciones y de yapa, sin plata, moneda que llega a este departamento se la quitan, cómo va gobernar el ‘choquito’ así, está jodido”, ironizó Cardozo. Lo están asfixiando, lo están liquidando y algunos no se dan cuenta que el daño no es al gobernador, sino a sus propios municipios, al quitarle plata a Oliva están quitándole a Bermejo, no hay dinero para la sub gobernación y así las otras provincias, complementó.

Hay gente que bate palmas por la caída de los ingresos, pero entre masistas no se “bolsiquean”, no hay débitos automáticos, afirmo al revelar que la sub gobernación del Chaco adeuda a los alcaldes, pero éstos no debitan porque también son del MAS.

“Nadie le hace débito al gobierno nacional por incumplimiento de compromisos, verdaderamente son unos abusivos, todo el mundo intenta asfixiarlo, no le queda otra al gobernador que cobijarse en el pueblo, porque además se viene una persecución político-judicial”. No solamente será saqueo de la plata, sino también el descabezamiento de la poca oposición que existe en este departamento, advirtió al revelar que el gobierno está hasta pensando modificar la Ley de Autonomías y Descentralización para facilitar los débitos.

El fondo es dar mayor agilidad al asalto de los recursos, agilizar los famosos débitos, “que para mí no es más que el choreo de la plata”, sostuvo al hacer notar que no es posible que una entidad quite recursos a otra, cuando cada una tiene sus propias competencias.

“Creo que hay un exceso de la norma, de la Ley, cada entidad tiene sus propios recursos”, añadió al remarcar que en el fondo se trata de quitar dinero a los opositores, “entre masistas no se bolsiquean”, frente a eso urge concretar un nuevo Pacto Fiscal.

