Irina Shayk, la nueva maestra de las rupturas en Instagram

Pero, ¿qué dicen realmente sus fotos acerca de sus sentimientos hacia Cooper o la ruptura? No mucho, aunque es difícil pensar que ella no sea consciente de que sus actualizaciones serán revisadas con lupa y esto no la haya hecho dudar sobre qué imágenes seleccionar. Los dos posts definitivamente connotan un guay y seguro, “Si, ¿qué sucede? estoy muy bien”, en consonancia con la primera fotografía tomada por un paparazzi, justo después de que salieran a la luz las noticias sobre la ruptura, en la que la modelo lucía un elegante mono, maleta de viaje en mano y la mirada fija. En lugar de dar una entrevista u ofrecer algún comentario, es todo lo que tenemos –y claramente, las imágenes desbordan confianza.

Quizás para promover el discurso de que ‘todo está bien’ y ‘es solo trabajo’, Shayk publicó un montón de Stories en Instagram en Islandia el martes. Pese a que un montón de Us Weeklys del mundo corrieron de aquí para allá con la noticia, solo parece que la modelo trata de decir que está pasando un buen rato durante su viaje y la separación no le ha afectado en lo absoluto. O simplemente no tiene nada que ver con esto y solo quiere compartir un montón de fotografías de paisajes.