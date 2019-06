¿Irrechazable? ¡Ofertón de siete millones de euros por temporada para Keylor Navas!

FOX Sports Digital

Keylor Navas se ha convertido en uno de los jugadores más deseados por toda Europa luego de que Zinedine Zidane le comunicara que no será su portero titular la próxima temporada, pero el guardameta tico ya tendría asegurado un lugar en un club protagonista del balompié europeo.

Y es que de acuerdo con el diario ABC, el Paris Saint-Germain puso una oferta sobre la mesa de 7 millones de euros netos por temporada para el portero de las tres Copas de Europa en un contrato por tres años.

Sin embargo, el conjunto parisino no tendría intención alguna de pagar por el fichaje el futbolista, pues pretende que la transacción sea gratis so pretexto de que la salida del costarricense le ahorraría a los blancos alrededor de 20 millones de euros brutos.

«La necesidad que tiene el club blanco de hacer caja no es motivo para que le haya puesto el cartel de rebajas a los futbolistas que no cuenta con ellos de cara a la próxima temporada, y mucho menos si se trata del portero titular de las tres Champions consecutivas. Antero Henrique, director deportivo del PSG, recibió un claro mensaje del Real Madrid. Si el PSG quiere fichar a Keylor Navas, su precio nunca será inferior a los 20 millones de euros. De lo contrario, el portero no saldrá de la capital de España», menciona el diario antes mencionado.

El Paris Saint-Germain está obligado a contratar a un arquero de primera línea tras la marcha de Gianluigi Buffon, por lo que si desea contar con Keylor Navas entre sus filas, tendrá abrir la chequera para desembolsar más de 20 millones de euros.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar