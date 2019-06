La CUB rechaza que el TSE convierta el certificado de sufragio en requisito para la universidad

El domingo, María Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), dijo que las y los jóvenes que cumplan 18 años, antes del 20 de octubre, y que no se registren en el Padrón Biométrico y menos asistan a los centros de votación a emitir su voto, no podrán inscribirse en las universidades.

La Paz, 3 de junio (Urgentebo).- El presidente de la Confederación de la Universidad Boliviana (CUB), Max Mendoza, expresó este lunes su disconformidad con las declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, quien indicó que los estudiantes que no cuenten con el certificado de sufragio no podrán inscribirse a las casas de estudios superiores.

“El Tribunal (Supremo Electoral) puede sacar soluciones, pero no puede imponer algunos temas o decirnos: ‘Usted tiene que presentar su cédula electoral para ingresar a la universidad’”, sostuvo en entrevista con el periódico digital Urgentebo.

Para la CUB, las palabras de la presidenta del TSE son consideradas “una opinión” y que, en su criterio, de concretarse vulnera los derechos que cualquier ciudadano a la educación.

“Lo asumimos como un comentario y un ejemplo. No queremos ser apología de este tema, el que no se inscriban (los jóvenes). La presidenta del Tribunal Electoral debe sustentar lo que dice, y decir por qué no van a poder inscribirse. Pero, lo que propone va en contra de la reglamentación universitaria y la Constitución Política del Estado”, sostuvo Mendoza.

El domingo, María Choque, presidenta del TSE, dijo que los jóvenes y señoritas que cumplan 18 años, antes del 20 de octubre, y que no se registren en el Padrón Biométrico y menos asistan a los centros de votación a emitir su voto, no podrán inscribirse en las universidades.

“Los jóvenes no van a poder hacer trámites para el ingreso, por ejemplo, a la universidad”, declaró Choque el domingo.

De acuerdo a la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 055/2017, los ciudadanos que no se registren en el Padrón Electoral, que brinden datos incompletos, obstaculicen la representación que deben hacer ciudadanos o ciudadanas inhabilitados, no emitan su voto y circulen con vehículos durante la jornada; la infracción por estos hechos será sancionada con un monto equivalente a Bs 451,25.

“Más allá del comentario de la presidenta del TSE, oficialmente no nos llegó nada; para nosotros, el voto es un derecho”, insistió Mendoza.

