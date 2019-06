La dieta de la mujer que adelgazó 50 kilos para lucir espléndida el día de su boda

Contar calorías es una forma de adelgazar que hay que controlar ya que el cuerpo necesita recibir energía a diario (Corbis)

El día de tu boda es, probablemente, el más feliz de tu vida o, al menos, aquel que guardarás con mejores recuerdos en esa zona imborrable de tu memoria. Que las personas que más quieres te acompañen en ese momento tan importante para ti es una sensación imborrable, pero ser el centro de atención también requiere de algunos esfuerzos.

Una de las grandes preocupaciones de la pareja de novios los días previos a la boda suele ser dónde colocar a los invitados; pero si hay un verdadero quebradero de cabeza para la novia es, sin duda, el vestido. Por eso no es de extrañar que mucho antes de fijar el día del enlace haya personas que ya se pongan a adelgazar pensando en ese día… como el caso de nuestra protagonista.

No conocemos su nombre real, solo que en Reddit se hace llamar ‘SanguinaryLuna’. Ha sido en esa red social donde ha revelado que consiguió adelgazar 50 kilos gracias a una dieta que siguió dos años y que le permitió llegar a su boda luciendo la figura con la que siempre soñó. Ahora, ha compartido con nosotros ese plan de adelgazamiento.

Adelgazó 50 kilos en dos años

‘SanguinaryLuna’ decidió que tenía que cambiar en la boda de una amiga: pesaba 130 kilos y su propio enlace aparecía en el horizonte más como un castigo que como una celebración, ya que no quería lucir esa figura en una fecha tan señalada. Y el truco para adelgazar que decidió poner en práctica fue el CICO, es decir, el de contar calorías e ingerir menos de las que se gastan.

CICO son las siglas en inglés de “calorías dentro, calorías fuera” y es un plan de adelgazamiento que permite que las personas coman lo que quieran, pero siempre que la cantidad de calorías que ingieran a lo largo del día sea menor que las que van a quemar. Sonya Angeline, dietista y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, explica a Express que esta dieta “satisface las necesidades de las personas que quieren comer un dulce, siempre que la pieza no sea demasiado grande”.

Además, ‘SanguinaryLuna’ usó la aplicación MyFitnessPal que ayuda a contar las calorías y decidió hacer deporte. De esa manera comenzó a practicar ejercicio haciendo cardio. Ha explicado en Reddit todo su proceso, que comenzó así: «Lo ideal es intentar correr al menos tres días a la semana. Pero el siguiente paso es que me gustaría comenzar ahora con entrenamientos de fuerza”.

La mujer explicó después que normalmente comía “entre 1300 y 1400 calorías. La aplicación para adelgazar me dijo que podía comer hasta 1600 y seguir perdiendo peso, pero sólo como esa cantidad los días que salgo a correr. Parece funcionar para mí». Así fue perdiendo peso y comenzó a darse cuenta de que se le notaba mucho en la cara, lo que la animó aún más.

Un final feliz

Fue después de correr su primera carrera de cinco kilómetros. Había sido capaz de introducir el deporte en su rutina diaria y ahora era una persona que tenía una mayor fortaleza mental para decidir lo que hacía con su vida. Pero, pese a que todo iba bien, no fue un proceso fácil ya que el sobrepeso que tenía al comienzo de su plan para adelgazar le provocó algunas lesiones.

Nuestra protagonista mejoró de sus problemas físicos y siguió haciendo ejercicio y, por tanto, adelgazando: «Todavía tengo algo de incomodidad, sobre todo cuando me esfuerzo para correr más que antes, pero no está tan mal. Aprendes tus límites, cuándo apretar más en carrera y cuándo descansar». Había empezado a disfrutar del deporte.

En dos años, ‘SanguinaryLuna’ ha conseguido pasar de los 130 kilos de peso a bajar de la barrera psicológica de los 80. Ahora es una persona mucho más fuerte emocionalmente y, además, ha sido capaz de estar radiante el día de su boda. Y todo ello gracias a algo tan simple como ingerir menos calorías de las que se comen. Pero, ¿es tan sencillo?

Contar calorías no es tan fácil ya que esa energía es básica para hacer funcionar nuestro cerebro, los riñones, el corazón, etc. Además, el cuerpo también quema calorías en funciones tan dispares como practicar deporte o hacer la digestión, así que hay que tener cuidado con no comer menos calorías de las necesarias para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Contar con la ayuda de un profesional es muy útil para completar el proceso con éxito.

