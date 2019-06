La dolorosa despedida de la madre de Edith González: «se me fue mi niña pero me queda mi pueblo, México»

«Recuerdo mucho cuando estaba a un lado de mi madre en su nacimiento, me preguntó cómo fue. Yo le dije que había sido niña, y ella me preguntó que cómo era. No supe decirle cómo era y mi respuesta fue ‘es así, como güerita'», comentó conmovido su hermano mayor, a quien la actriz se refería como su «Pepe Grillo», su conciencia.