La economía global se decide en fiestas a las que no estás invitado

¿Por qué sus jefes les habían pagado vuelos, hoteles, yates, villas privadas, paseos en helicóptero, espacios playeros patrocinados, cantantes de hip-hop y suficiente comida, bebida y artículos geniales para alimentar a un pequeño poblado? Y ¿por qué viajar hasta Cannes en lugar de hacerlo en el Marriott de Atlantic City, por ejemplo? Toda la semana, mientras pasaba de la fiesta en la terraza a la fiesta en la playa y a la del restaurante con estrellas Michelin, (espero que The New York Times me ponga en uno de esos anuncios que muestran a sus periodistas superando condiciones adversas para revelar la verdad), me impactó la incongruencia entre la historia que la industria publicitaria cuenta de sí misma y la historia que tenía ante mis ojos. ¿Acaso no se suponía que la industria de la publicidad ahora estaba regida por la información? ¿Cómo se puede justificar esta clase de despilfarro o cualquiera de las excursiones corporativas anuales de este tipo que se hacen a Aspen, Davos, Sun Valley o Jackson Hole?