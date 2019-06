La furiosa reacción de «Canelo» Álvarez contra un reconocido periodista estadounidense que lamentó la victoria de Andy Ruiz

«¡DIOS MÍO! ¡DIOS MÍO! No puedo creer este S $ y @ $! Anthony Joshua – poseedor de 3 cinturones, recibe el TKO’ de Butter Bean ……. Me refiero a un tipo llamado Andy Ruiz JR. Qué maldita desgracia. ¡Joshua parecía completamente gaseado! ¡Más fatigado que herido! Ahora, ¿cómo demonios dejaste que eso pasara? ¿Cómo?«, dijo el periodista que participa en el programa ESPN First Take.