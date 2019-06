La oposición no se queda atrás y arma sus equipos para redes sociales

El MAS señala que plataformas ciudadanas y opositores crean perfiles falsos y noticias falsas contra Evo Morales.

IVÁN PAREDES TAMAYO

La estrategia digital en la oposición no está descuidada. Los rivales electorales de Evo Morales cuentan con equipos de expertos en redes sociales y marketing digital de nacionalidad boliviana y son quienes manejan el plan del ciberespacio. Los opositores utilizan todas las plataformas para mostrar sus propuestas y, de alguna manera, hacer frente a las arremetidas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ricardo Paz Ballivian asesora al candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. El experto asegura que la alianza cuenta con un equipo nacional de expertos en marketing digital y son ellos quienes manejan la estrategia en redes sociales del expresidente.

“Tenemos un equipo del más alto nivel compuesto por profesionales bolivianos, que son expertos en marketing digital y trabajan es cascada con grupos de voluntarios en una oficina central en el país y están dislocados en oficinas con voluntarios en todos los departamentos. Nuestra evaluación es que estamos yendo muy bien, las métricas dicen que tenemos una llegada muy importante, sobre todo, en sectores jóvenes urbanos”, destaca Paz Ballivian.

El experto señala que las herramientas digitales son instrumentos de comunicación válidos para ser utilizados en la campaña electoral, pero añade que no se debe descuidar en los métodos tradicionales como aparecer en televisión o el plan de a pie. “Eso no significa que dejemos de dar importancia a la radio, a la televisión, a la prensa, la propaganda de calle. Todo tiene su lugar, todo tiene su tamaño y no dejaremos de utilizar todo lo que esté a nuestro alcance”, dice Paz.

El candidato Carlos Mesa utiliza los medios digitales para interactuar con la gente. Usa su canal de YouTube para dialogar con la ciudadanía. Pero, además, el expresidente aprovecha las redes sociales para mostrar sus opiniones y responder a las acusaciones que lanza el aparato digital del MAS.

Óscar Ortiz es candidato de la alianza Bolivia Dice No. El postulante es activo en redes sociales y muestra sus propuestas y sus visitas a regiones en diferentes plataformas. Pero, además, utiliza medios tradicionales, como la televisión, radio y periódicos.

“Detrás hay un equipo responsable y capaz para manejar el marketing digital de nuestra campaña. Son profesionales bolivianos que están capacitados para manejar no solo redes sociales, sino también asesoramiento en tema digital”, informa el senador Edwin Rodríguez, candidato a la Vicepresidencia de Bolivia Dice No.

Rodríguez también cuenta con redes sociales y son utilizadas para informar sus actividades de campaña. El senador detalla que existen voluntarios que ayudan en el trabajo digital del equipo.

En Unidad Cívica Solidaridad (UCS) existe un plan digital para afianzar la imagen y actividades de Víctor Hugo Cárdenas, presidenciable de ese partido. El candidato señala que utiliza las redes sociales para interactuar, sobre todo, con la juventud. “Me di cuenta de la importancia de estas herramientas digitales y por eso las utilizo” detalla el presidenciable.

Cárdenas no habla de un equipo digital que asesore su campaña, pero señala que existen personas dedicadas a aportar en su estrategia en redes sociales.

El postulante del MNR, Virginio Lema, es muy activo en las redes sociales. Muestra todas sus actividades por Facebook y Twitter. Una de sus últimas publicaciones es su visita a Potosí, donde propuso más regalías mineras para ese departamento. El candidato utiliza videos, audios e imagen con diseño para mostrar su trabajo. “Tenemos un pequeño grupo que nos asesora en el tema digital, que es muy importante para nosotros. Todo el equipo es boliviano y trabajan con mucha responsabilidad. Nosotros interactuamos con la población y hasta dejo mi número de celular para compartir por Whatsapp”, remarca Lema.

Otra figura visible en redes sociales en la oposición es Félix Patzi, candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS). El gobernador publica sus propuestas en videos.

El MAS denuncia guerra

El diputado oficialista Franklin Flores identifica “guerra digital” contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) en diferentes plataformas. El legislador apunta a colectivos ciudadanos y a los opositores de crear perfiles falsos para “dañar” la imagen de Evo Morales.

“Nosotros vemos una guerra digital que armó la oposición. Existen muchos perfiles falsos que dañan la imagen de nuestro presidente, pero también publican noticias falsas. Es por eso que debemos estar preparados para enfrentarnos con las mentiras que están preparando. Ellos utilizarán las redes sociales para mostrar sus mentiras”, dice Flores.

Las redes sociales serán clave para seducir a los nuevos votantes y las noticias falsas no estarán ausentes.

En cuanto a contenidos, Óscar Ortiz utiliza Twitter para divulgar sus propuestas y criticar al Gobierno. Carlos Mesa ocupa su espacio para expresar sus posiciones políticas sobre los temas de coyuntura y también para cuestionar la gestión de Evo Morales; Víctor Hugo Cárdenas replica otros mensajes a los que añade comentarios contra la actual administración. Los tres felicitaron a los maestros el 6 de junio. Evo Morales tuitea básicamente para difundir su gestión.

El temor por las redes acaba con un plan permanenteEn Bolivia no existe aún una cultura digital. En El Salvador, el presidente de ese país, Nayib Bukele, ahora ordena por Twitter y manda mensajes a la población por esa vía. Jair Bolsonaro, en Brasil, utilizó las redes sociales para mejorar su campaña.

Utilizar redes sociales debería ser una tarea cotidiana para los políticos. Si uno pierde la continuidad es como si estuviera sin hacer nada. A eso se suma el temor que existe por la era digital y la idea de que tener más seguidores significa ser el mejor. En Bolivia, todavía no existe un trabajo eficaz entre marketing digital y política.

Las redes sociales juegan un papel primordial en los procesos electorales de todo el mundo. Para los candidatos que no confían en los medios de comunicación, las plataformas digitales son una opción para llegar a su población objetivo. Incluso hay políticos que utilizan las plataformas como una herramienta de trabajo.

Nayib Bukele, que recién asumió la presidencia en El Salvador, movió el tablero de la política de ese país. Ni bien llegó al poder utilizó el Twitter para dar instrucciones a sus ministros, incluso despidió a personal del anterior gobierno por esa red.

“Se le ordena a la Ministra de Vivienda, @misol140, que remueva al hijo del ex Presidente de la República de su plaza en @FONAVIPO y que sus $4,000 de salario pasen a ahorro de la Institución” (Sic), escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. La ministra Michelle Sol, por la misma vía, respondió: “Ahorita mismo Presidente”.

En Bolivia existe temor a las redes sociales. En el país, el ejemplo de que estas herramientas sirven en la guerra proselitista es el referendo del 21 de febrero de 2016, en el que Evo Morales perdió la posibilidad de ir a una cuarta repostulación, pero aún así será nuevamente candidato.

Según el experto en redes sociales, Marcelo Durán, lo políticos nacionales no aprovechan el poder de las herramientas digitales y dejan de ser permanentes en sus mensajes. Dice que un día que un político no publica algo es como si un día no hubiera trabajado.

Y Eliana Quiroz, miembro del directorio en Fundación Internet Bolivia, destaca la cantidad de seguidores que tienen los políticos, pero señala que lo importante es que los candidatos puedan utilizar las redes para interactuar con sus electores.

“La cantidad importa, pero no debería evaluarse sola, sino que se debería combinar siempre con la capacidad que tienen las cuentas de generar interacción, de generar reacciones en las personas”, remarca Quiroz

Fuente: eldeber.com.bo