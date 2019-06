Liberan a productores de soya que fueron detenidos tras bloqueos

«Nunca había visto eso, ahora lo viví, nos han pateado, lo he sufrido», dijo Eliazer Arellano, presidente del Comité de Movilizaciones de los Productores del Norte Integrado

Los casi 50 productores de soya que fueron detenidos en el desbloqueo realizado ayer en la carretera al norte, fueron liberados hace unas horas. Eliazer Arellano, presidente del Comité de Movilizaciones de los Productores del Norte Integrado, contó a EL DEBER que sufrieron golpes de patadas por parte de los uniformados.

«Ya no aguantamos más, nunca había visto eso, ahora lo viví, nos han pateado, lo he sufrido», dijo Arellano que confirmó que todos sus compañeros salieron de las celdas de la Felcc pero que, una vez recuperados físicamente, continuarán participando de las medidas de presión que Anapo disponga.

Los productores reclaman a las industrias y al Gobierno aplicar un precio entre $us 280 y 300 por tonelada de soya en el mercado nacional. El ministro, César Cocarico, indicó que el precio internacional estaba entre $us 300 y 305 en el mercado de Rosario, aunque aclaró que dentro de la reunión prevista esta mañana entre industriales y Anapo, solo participarán como mediadores pues no normarán los precios.

Arellano complementó que «nos sentimos muy preocupados por este Gobierno, no me preocupo me da más fuerza de poder luchar; somos 14.000 productores pero como se acerca la siembra estamos yescas pero estamos tratando de preparar la tierra», dijo.

