Lo que sabemos hasta ahora de las muertes de turistas en República Dominicana

(CNN) — ¿Es seguro viajar a la República Dominicana?

Muchos estadounidenses pueden estar preguntándose si deberían cancelar sus próximos viajes al paraíso caribeño luego de que las recientes muertes de varios turistas han confundido a las autoridades y han puesto a la nación al límite.

Aquí están las respuestas a algunas de las preguntas abiertas que los viajeros pueden tener.

¿Cuántas personas han muerto?

Al menos 10 ciudadanos estadounidenses han muerto después de un aparente problema de salud repentino en la República Dominicana desde junio de 2018, según la información del Departamento de Estado de EE. UU., los familiares de las víctimas y los centros turísticos involucrados.

Son:

Vittorio Caruso, 56 años

Vittorio Caruso murió por insuficiencia respiratoria y cardíaca luego de una larga historia de problemas de salud relacionados, dijo la fiscalía general del país caribeño, citando un informe de autopsia preliminar.

Caruso había sufrido de hipertensión, enfermedad cardíaca y enfermedad pulmonar durante mucho tiempo, dijo la fiscalía. Él había estado viviendo en la comunidad de Boca Chica cerca de Santo Domingo durante varios años, dijeron los fiscales. Su compañera, Yomaira Ramírez de Jesús, dijo a los fiscales que Caruso comenzó a toser y a sentir dificultad para respirar el 11 de junio. Fue al médico, recibió tratamiento y fue dado de alta.

Casi una semana después, Ramírez de Jesús dice que Caruso la llamó, quejándose de dificultades respiratorias y dolor en el pecho. Ella lo encontró recibiendo atención médica en su casa, dicen los fiscales.

Caruso fue trasladado a un hospital de Santo Domingo, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió.

Joseph Allen, 55

Allen, de Nueva Jersey, murió el 13 de junio en el resort Terra Linda en Sosua, República Dominicana, le dijo a CNN su hermana Jaimie Reed.

Reed dijo que su hermano no se había sentido bien cuando estaba con amigos en la piscina del hotel. Reed dijo que los amigos le dijeron que se había duchado y salió esa noche, a pesar de que todavía no se sentía bien. A la mañana siguiente, no llegó para verse con sus amigos. Cuando el personal del hotel revisó su habitación, lo encontraron muerto.

Jason Allen, el hermano del hombre, escribió en una carta que el hijo Amir de Joseph Allen llegó a la República Dominicana solo unas pocas horas después de que el cuerpo de Allen fue encontrado. El padre y el hijo planeaban pasar el día del padre juntos.

La familia de Allen está buscando que su cuerpo sea devuelto a Estados Unidos para someterse a una autopsia en casa.

Leyla Cox, 53 años

Cox, de Nueva York, murió en su habitación de hotel en el Excellence Resorts en Punta Cana el 10 de junio. El hotel presentó la causa de la muerte como un ataque al corazón, citando un informe forense. CNN no ha confirmado de forma independiente el contenido del informe. El hijo de Cox expresó sus dudas sobre las afirmaciones del hotel sobre la causa de la muerte de su madre y dijo que no creía que ella muriera por “causas naturales”.

“Realmente creo que si ella estuviera en otro lugar del mundo, que fuera República Dominicana, estaría viva en este momento”, dijo Will Cox a WCBS, afiliada de CNN.

Nathaniel Holmes, de 63 años, y Cynthia Day, 49

La pareja de Maryland no llegó a su hora de salida programada en el Grand Bahia Principe en La Romana el 30 de mayo. Cuando los empleados del hotel revisaron su habitación, estaban muertos, dijo la policía. Tanto Holmes como Day tuvieron sangrado interno, incluso en sus páncreas, según las autoridades dominicanas. Holmes tenía un corazón agrandado y cirrosis hepática, ambos signos de una enfermedad preexistente significativa, dijeron las autoridades dominicanas, y Day también tenía líquido en su cerebro. Ambos también tenían fluido en sus pulmones, dijo la oficina del fiscal general Jean Alain Rodríguez Sánchez en un comunicado. Las autoridades dijeron que no proporcionarán más detalles sobre la causa de la muerte hasta que se completen los resultados de toxicología.

Miranda Schaup-Werner, 41 años

Schaup-Werner, del municipio de Whitehall, Pensilvania, se registró en el resort Bahía Príncipe en La Romana, el mismo hotel donde Holmes y Day murieron, el 25 de mayo. Tomó fotos emocionada en la habitación que compartió con su esposo, Dan Werner. Estaban celebrando un aniversario de boda. Tomó un trago del minibar y de repente se sintió mal, dijo el portavoz de la familia Jay McDonald a la afiliada de CNN, WFMZ. Poco después, ella se derrumbó y murió. Schaup-Werner sufrió un ataque cardíaco, edema pulmonar e insuficiencia respiratoria, según una autopsia preliminar citada por la Oficina del fiscal general de República Dominicana. Los resultados de toxicología están pendientes y la muerte sigue bajo investigación.

John Corcoran

Corcoran, hermano de la estrella de televisión “Shark Tank” Barbara Corcoran, murió a fines de abril en su habitación de hotel en República Dominicana, según un comunicado de su hermana. “Falleció por lo que se cree que son causas naturales”, dijo el comunicado. “Amaba y visitaba frecuentemente la República Dominicana”.

Robert Wallace, 67 años

Wallace, 67, residente de Turlock, California, murió luego de enfermarse en el Hard Rock Hotel & Casino en Punta Cana el 12 de abril, dijeron sus familiares a la afiliada de CNN KTXL. Más de dos docenas de miembros de su familia estaban en República Dominicana para una boda. Tommy Tickenhoff, su yerno, le dijo a la estación que Wallace se enfermó después de beber un whisky de un minibar.

David Harrison, 45 años

Harrison, 45, de Brandywine, Maryland, murió en el Hard Rock Hotel & Casino en Punta Cana en julio de 2018, según su esposa, Dawn McCoy. Estaban celebrando un aniversario. Ella dijo que su esposo regresó de una excursión de buceo un día antes y él le dijo que no se sentía bien. Temprano a la mañana siguiente, dijo ella, estaba sudando y no podía levantarse, luego murió. La causa de la muerte fue catalogada como un ataque cardíaco y edema pulmonar por las autoridades locales.

Yvette Monique Sport

Yvette Monique Sport murió en junio de 2018 en el Bahia Principe en Punta Cana, le dijo a CNN su hermana, Felecia Nieves. Ella había viajado allí con un grupo de amigos, sus primeras vacaciones en ocho años. Sport, residente de Pensilvania, tomó una ducha y se fue a la cama después de tomarse unas copas con su prometido, dijo Nieves. Sport también tomó una bebida del minibar, dijo. Su novio la escuchó hacer “un sonido de gorgoteo” mientras dormía, dijo Nieves. A la mañana siguiente, Nieves dijo que su prometido descubrió que estaba muerta. La familia sigue esperando informes de toxicología. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la muerte.

¿Están estas muertes relacionadas de alguna manera?

La respuesta hasta ahora: los funcionarios de República Dominicana y de Estados Unidos no han dicho que las muertes estén relacionadas.

Pero hay similitudes entre las muertes. Tres de los estadounidenses murieron en el resort Bahía Príncipe en La Romana a pocos días de diferencia. Dos murieron en el Hard Rock Hotel & Casino en Punta Cana.

Las investigaciones sobre las muertes incluyeron visitas de inspectores de salud, incluidos especialistas en salud ambiental y epidemiología, según Carlos Suero, portavoz del Ministerio de Salud Pública.

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo ha dicho que está “trabajando activamente” con las autoridades dominicanas para garantizar que los ciudadanos estadounidenses estén seguros. Dijo que los funcionarios dominicanos han solicitado la asistencia del FBI para un análisis adicional de toxicología en los casos recientes de Bahía Príncipe, La Romana.

“Estos casos son muy lamentables, pero aislados”, dijo el ministro de Turismo, Javier García, en un comunicado este mes.

¿Se han enfermado otros turistas?

Respuesta: sí.

Algunos viajeros que han visitado República Dominicana en los últimos años informaron a CNN que cayeron gravemente enfermos. Sus escapadas a la isla se tornaron en una pesadilla de manera similar, con informes de calambres estomacales paralizantes, diarrea explosiva y malestares que duraron después de que regresaron a casa. Más de una docena de estos viajeros se acercaron y compartieron sus relatos con Kaylynn Knull y Tom Schwander, una pareja de Colorado, que se hospedó en Bahía Príncipe en La Romana el año pasado. Knull y Schwander le habían dicho previamente a CNN que se enfermaron después de haber estado expuestos a lo que sospechan que eran insecticidas que se propagaron a través del sistema de aire acondicionado.

CNN entrevistó a la mayoría de los viajeros que compartieron sus historias con Knull y Schwander. Sus experiencias iban desde lo que sentían que era más probable que se tratara de una intoxicación por alimentos o un virus, a lo que parecían ser reacciones extremas a los contaminantes químicos.

Una adolescente de 15 años originaria de Argentina se encuentra en coma en un hospital de República Dominicana tras sus vacaciones en el país. Candela Saccone viajó junto con su familia el 12 de junio y tenían un vuelo de regreso para el día 19. Sin embargo, nunca abordaron el avión. La mañana del 19 la adolescente presentó mareos, deshidratación y vómito, por lo que tuvieron que llevarla a un médico y su estado se deterioró. Así lo confirmó a CNN Natalia Knetch, madre de Saccone. La joven está recibiendo tratamiento.

¿Cuál ha sido el impacto en el turismo?

La conclusión: aún no está claro si los estadounidenses están cancelando sus viajes al país. Pero los funcionarios dominicanos no se arriesgan.

El año pasado, el turismo representó más del 17% de la economía del país, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Y alrededor de 6,5 millones de turistas visitaron República Dominicana el año pasado, más que cualquier otra nación del Caribe, según la Organización de Turismo del Caribe. Estados Unidos representa 2,2 millones de esos turistas, más que cualquier otro país en la región.

A principios de este mes, muchos funcionarios del gobierno dominicano comenzaron a reutilizar en las redes sociales el hashtag #BeFairWithDR, que los funcionarios han usado antes para contrarrestar la publicidad negativa.

“Alegre, acogedora y hospitalaria, nuestra República Dominicana, la economía que más crece en América, con sus hermosas playas y montañas, su gastronomía sabrosa y su gente trabajadora te invita a conocerla y amarla”, escribió Marchena.

¿Qué están haciendo los hoteles?

La conclusión: al menos un resort ha realizado algunos cambios que los huéspedes han notado.

El resort Hard Rock Hotel and Casino en Punta Cana, donde dos turistas estadounidenses fueron encontrados muertos, está retirando los dispensadores de licor de los minibares de las habitaciones, dijo la gerente general del resort, Erica López. Pero López agregó que la decisión de retirar los dispensadores se tomó de manera independiente y no como resultado de las dos muertes que ocurrieron en el resort.

El centro vacacional también requiere que los empleados del servicio de comidas usen máscaras y que les han dado desinfectante de manos a los huéspedes.

Ya he reservado un viaje hacia República Dominicana. ¿Debo ir igual?

Respuesta: El Departamento de Estado no ha emitido una advertencia de viaje sobre viajes a República Dominicana.

Debido a la delincuencia en el país, República Dominicana se encuentra bajo una alerta de viaje de Nivel 2, lo que significa ejercer mayor precaución.

Matthew Bradley, director regional de seguridad de la firma de gestión de riesgos International SOS, dijo que República Dominicana sigue siendo un destino seguro.

“Estos incidentes, aunque recientes, en mi opinión no indican que República Dominicana sea menos segura de lo que era antes”, dijo Bradley. “Le diría a la gente que continúe con los viajes”.

La preocupación por las muertes no ha impedido que Bobby Minor guíe a un grupo de personas a la isla. Minor es el jefe de operaciones de béisbol del Cepeda Caribbean Classic, que ha llevado a 60 familias de todo Estados Unidos a República Dominicana para un torneo juvenil. Minor dijo que solo una madre decidió no hacer el viaje con su hijo.

Si los viajeros deciden continuar con su viaje, Robert Quigley, vicepresidente senior y director médico regional de International SOS, dijo que deben visitar a un médico antes de su viaje, “especialmente si pueden tener una afección médica crónica o una enfermedad cardiovascular”. Dijo que la falta de sueño y el estrés pueden “exacerbar enfermedades cardiovasculares graves subyacentes y, a veces, asintomáticas, pero graves”.

Pero Demetrius Lockwood, un agente de correccionales en Florida, canceló unas vacaciones de verano tardío que había planeado a República Dominicana con amigos.

“Tal vez este no sea el mejor momento para ir”, dijo.

Rosa Flores de CNN, Ashlety Fantz, Dave Alsup, Jason Hanna, Christina Maxouris, Sheena Jones, Ray Sanchez, Madeline Holcombe y David Williams contribuyeron a este informe.

Fuente: CNN en español