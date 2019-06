Los archienemigos estafadores de George Clooney, al fin en manos de la justicia

En julio de 2010, George Clooney saludaba en Milán a hordas de fans congregados a las puertas de un noble edificio. Pero el motivo no era el estreno de ninguna película, ni la promoción de ninguno de los negocios de la parte empresaria de la estrella de Hollywood. Más bien, todo lo contrario: Clooney estaba en Milán para testificar contra Vanja Goffi y Francesco Galdelli. Este último impostor se había hecho pasar varias veces por Clooney en fotografías retocadas, y los dos habían falsificado su firma (junto a un tercer detenido) para idear una marca de ropa online «apadrinada» por el actor: GC.

Clooney se tomó el asunto lo bastante en serio para aparecer personalmente en los juzgados de Milán y testificar durante 90 minutos en contra de los acusados: «No los conozco. No fumo. No tengo ese reloj. No llevo esos pantalones», señalaba frente a las fotos donde Galdelli servía como base para un falso Clooney. La osadía de los acusados había llegado incluso a querer presentar su primera colección de moda en un hotel de lujo italiano, utilizando como reclamo la hipotética presencia del actor. En mayo de 2011, los tres hombres fueron condenados a cargos que alcanzaban los tres años y 10 meses. Goffi y Galdelli, cerebros de la trama y estafadores profesionales con un largo historial delictivo en Italia, huyeron en una ruta que les llevó a Tailandia en 2013, justo cuando la Interpol emitió una orden internacional