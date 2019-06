Lucio Prado, Mister Bolivia Internacional, quiere dedicarse a su carrera como comunicador

Santa Cruz, 10 de junio, eju.tv.- El joven modelo que fue designado por Promociones Gloria para ser Bolivia en Filipinas durante el concurso “Míster internacional 2019”, retornó a Bolivia con ganas de incursionar en los medios de comunicación. Lucio, quien nació en San Javier, y luchó mucho para poder estar donde ahora se encuentra, estudió Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y ahora desea ejercer en el medio.

Al concluir la carrera se fue de vacaciones a Chile, “me fui de paseo, por conocer, ya que me gusta viajar y sin querer me termine quedando” señaló sonriente, pese a que no fue nada fácil vivir en una ciudad desconocida y alejada de su familia inició trabajando en un call center, y poco a poco se fue abriendo cancha en su faceta como modelo, logró hacer algunas publicidades y sesiones de fotos para algunas empresas. Estando en Chile sufrió la pérdida de su mamá por lo que tuvo que retornar al país y luego volvió a Santiago a seguir trabajando. “Aprendí y crecí mucho, aunque me costó bastante, fueron cinco años que me enseñaron a luchar más por mis sueños a valorar todas las oportunidades que se nos presentan y que la vida cuesta más estando lejos de tu tierra”.

Lucio Prado es un joven de 27 años, alegre y soñador que siempre lucha por lo que quiere, si se le cierra una puerta busca abrir ventanas para seguir adelante, “he pasado muchos dolores tanto físicos como emocionales, pero sé que ellos me han hecho crecer”, aprendió a valorar las cosas más simples de la vida y entendió que de esas «pequeñeces» nace la verdadera felicidad.